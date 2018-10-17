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Приём лоевчан проведет представитель ФПБ
18.10.2018 — Разное | Лоевский край
В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений 25 октября 2018 год с 11.00 до 13.00 прием граждан будет проводить главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Дранкович Юрий Иванович.
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В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними...
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