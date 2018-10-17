В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений 25 октября 2018 год с 11.00 до 13.00 прием граждан будет проводить главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Дранкович Юрий Иванович.

Место приема граждан: г.п. Лоев, ул. Шевелева, 57, административное здание поликлиники.

Предварительная запись на прием осуществляется председателем Лоевского районного объединения профсоюзов Демиденко С.М. в рабочие дни с 14.00 до 16.00 ежедневно либо по телефону: 5-26-69.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приём лоевчан проведет представитель ФПБ В целях оказания гражданам юридической консультации по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними...