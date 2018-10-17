|
В кадетском училище пройдёт день открытых дверей института МВД
18.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 20 октября, на базе Минского областного кадетского училища по адресу ул. Магистральная-2 состоится выездной день открытых дверей учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
В программе выездного дня открытых дверей предусмотрены:
Желающие принять участие в выездном дне открытых дверей учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел» приглашаются в Минское областное кадетское училище, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Магистральная, д. 2 18 октября к 11:00 часам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября на базе Минского областного кадетского училища состоится выездной день открытых дверей учреждения образования «Могилевский институт Министерства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)