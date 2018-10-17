В кадетском училище пройдёт день открытых дверей института МВД

В субботу, 20 октября, на базе Минского областного кадетского училища по адресу ул. Магистральная-2 состоится выездной день открытых дверей учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

В программе выездного дня открытых дверей предусмотрены:

собеседование с представителями института, в ходе которого Вам ответят на любые интересующие Вас вопросы, касающиеся порядка и правил поступления в Могилевский институт МВД Республики Беларусь, прохождения обучения и дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел;

концертная программа, подготовленная курсантами и офицерским составом Могилевского института МВД;

выставка образцов специальных средств, оружия и спецтехники, состоящей на вооружении органов внутренних дел.

Желающие принять участие в выездном дне открытых дверей учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел» приглашаются в Минское областное кадетское училище, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Магистральная, д. 2 18 октября к 11:00 часам.



Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома