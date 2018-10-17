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Чистота — залог здоровья ! Секреты чистого ковра.
18.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
1. Не чаше, чем 2 раза в год, ковер можно вычистить не жесткой волосяной щеткой, смоченной водой с нашатырным спиртом (на 1 л воды 2 ст. ложки спирта). После чистки ковер нужно протереть чистой тряпкой досуха.
2. Удалить пыль с ковра можно и бабушкиным способом. Для этого по ковру разбросать поваренную соль «Экстра» (мелкая соль), а затем смести ее веником, который предварительно прокипятить в мыльном растворе. Если ковры очень пыльные, то сметать соль влажным веником.
3. Почистить ковер и освежить его краски поможет спитой чай. Сначала ковер нужно тщательно вычистить пылесосом или выбить. Чай завернуть в марлю и этим влажным тампоном протереть ворс ковра. Можно просто рассыпать спитой чай по поверхности ковра, а затем смести его чистым веником или кусочком поролона.
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1. Не чаше, чем 2 раза в год, ковер можно вычистить не жесткой волосяной щеткой, смоченной водой с нашатырным спиртом (на 1 л воды 2 ст. ложки спирта). После чистки ковер...
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