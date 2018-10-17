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Мингорисполком отменит своё требование снести здания фастфуда в Каменной горке

18.10.2018 16:48 — Разное | KYKY  
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История с компанией «Реви Тар», от которой Мингорисполком требует сноса зданий общепита возле станций метро «Каменная горка» и «Восток», не заканчивается. 9 октября мы писали, что Генпрокуратура заступилась за беларуского инвестора и подала протест против решения городских властей. Они вынуждены послушаться и перестать требовать от «Реви Тара» снести здания, пишет TUT.by со ссылкой на информированные источники.

Однако у Мингорисполкома есть и другие пути добиться своего. Один из вариантов продолжения истории − власти обратятся в суд, чтобы признать объекты самовольными постройками и отменить госрегистрацию. Так что конфликт не разрешён.

Отметим, что Генпрокуратура отправила протест 1 октября, а Мингорисполком обязан ответить на него в течение десяти дней. Он сделал это только сейчас, но это легко объяснимо − срок считают с момента поступления документа в госорган, то есть когда на него в канцелярии поставили штамп «Входящие». А протест дошёл до Мингорисполкома намного позже, чем 1 октября. 

О чем речь

Компании «Реви Тар Инвест» принадлежат точки общепита в Каменной горке и возле Dana Mall на станции метро «Восток». Это не нравтся Dana Holdings. Беларуский инвестор отказался сносить здания, а покупать их сербская компания не захотела. В итоге конфликт вылился в то, что Мингорисполком в 2016 году признал недействительной регистрацию земельных участков, на которых находятся эти здания. Официальная причина – ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешений на строительство 10-15 лет назад, а ошибки эти выявил мониторинг КГК. «Реви Тар» пытался оспорить решение в суде, но проиграл. А в 2018 году Мингорисполком признал здания на «Каменной Горке» и «Востоке» самостроями и обязал застройщика снести их.

Фото на фоне заголовка: Майя Кохно, TUT.by
 
 
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История с компанией «Реви Тар», от которой Мингорисполком требует сноса зданий общепита возле станций метро «Каменная горка» и «Восток», не заканчивается. 9...
 
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