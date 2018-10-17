Власти передумали признавать иностранные компании беларускими

Утром 18 октября соавтор Декрета «О развитии цифровой экономики» юрист Денис Алейников написал на своей странице в Facebook, что спорную статью о признании иностранных компаний беларускими уберут из проекта нового Налогового кодекса. Чуть позже это официально подтвердил Совет по развитию предпринимательства, которым руководит первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, пишет dev.by.

Что за пункт в проекте Налогового кодекса

Мы писали про него. Суть идеи в том, что иностранную компанию с беларускими корнями при определённых условиях можно признать беларуской − и заставить платить налоги со всего мирового дохода в казну нашего государства. Люди начали переживать за IT-компании. Один бизнесмен анонимно дал небольшой комментарий KYKY про эту идею властей: «Любая страна на этой планете хочет собирать больше налогов, особенно с доходов, получаемых в соседних странах. Чтобы изменить собираемость налогов на уровне планеты в пользу отдельно взятой страны, придётся вступать в конфликт с международным законодательством и правительствами других стран, с которыми подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения. Ну а с тех стран, с которыми не подписано, наверное можно... Зимбабве, Камбоджа».

Комментарий Совета по развитию предпринимательства

«Публикации в прессе свидетельствуют, что наибольшую озабоченность у делового сообщества вызвали положения проекта НК, касающиеся контроля применения трансфертных цен (Глава 11 Общей части) и порядка признания иностранных организаций беларускими налоговыми резидентами (статьи 15-16 Общей части). Именно эти вопросы и стали предметом обсуждения», − указано в пресс-релизе Совете.

В обсуждении участвовало немало человек: министр по налогам и сборам, его заместитель, представители Минфина, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей, Минского столичного союза предпринимателей и работодателей и другие. В итоге совет решил оставить прежними определения беларуских и иностранных компаний.

Также в пресс-релизе отметили, что «с учётом согласованных поправок проект Налогового кодекса в целом оправдывает ожидания бизнеса».

Что про эту идею говорил бизнес

Крупный предприниматель, чью компанию в теории могло коснуться нововведение, анонимно объяснил KYKY, почему не стоит волноваться: «Все, у кого есть обороты в других странах, создали полноценный presence на Кипре и в аналогичных юрисдикциях. Тем, что за это будут сажать и все отнимать, пугали давно, так что все давно перестраховались. Плюс сейчас есть альтернатива в виде ПВТ: по большому счету, IT-компаниям прокладки не сильно и нужны – все действия можно осуществлять напрямую через ПВТ. Я думаю, пока не идешь за инвестициями – иностранная юрисдикция для компании и не нужна, ПВТ достаточно. А вот большие инвестиции в беларускую компанию пока сделать сложно ввиду сложившейся практики. В этом случае не обойтись без компании в зоне английского права».

Источник пояснил, что у крупных бизнесов вроде EPAM и Wargaming представительство в других странах уже есть, поэтому они вряд ли попадут под налог от мировой прибыли. «У EPAM, например, реальная штаб-квартира в США, где находится все руководство компании. Решения принимаются там. На самом деле, аналогичные нормы признания юрисдикции по фактическим признакам есть везде. Многие страны даже выезды на Кипр организуют, чтобы проверить наличие офисов у своих резидентов. Так что тут никакого ноу-хау беларусов нет. Поясню: беларуские компании уехали из страны не из-за налогов – до Декрета №7 технически нельзя было вести деятельность из Беларуси».