Россия дополнительно перечислит Беларуси более $400 миллионов

«В связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 млрд (российских) рублей, мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель», — сообщил Антон Силуанов, говоря о бюджете России на 2018 год.



