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Россия дополнительно перечислит Беларуси более $400 миллионов
Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 миллиардов российских рублей (более $400 миллионов) в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов,
«В связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 млрд (российских) рублей, мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель», — сообщил Антон Силуанов, говоря о бюджете России на 2018 год.
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Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 миллиардов российских рублей (более $400 миллионов) в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, заявил первый...
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