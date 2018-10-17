Вера Лапко проиграла в четвертьфинале турнира в Люксембурге





Вера Лапко. Фото: tennis.by





сообщает sport.tut.by В четвертьфинальном матче Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) в двух сетах проиграла Белинде Бенчич (№ 47 WTA) из Швейцарии — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут,sport.tut.by

Лапко — Бенчич — 4:6, 1:6

Эйсы 2−6





Двойные ошибки 2−1





Попадание первой подачи 49%-72%





Выигрыш первой подачи 59% (20 из 34) — 71% (27 из 38)





Выигрыш второй подачи 40% (14 из 35) — 67% (10 из 15)





Реализация брейк-пойнтов 0% (0 из 2) — 29% (4 из 14)





Невынужденные ошибки 24−9





Активно выигранные очки 21−27





Все набранные очки 50 из 122 (41%) — 72 из 122 (59%).





Первый сет прошел с заметным преимуществом Бенчич и справедливо завершился в ее пользу.





Начало второй партии выдалось для белоруски провальным (0:4). Не помог и эмоциональный монолог ее тренера Владимира Крука, который несколько раз повторял фразу «Ты меня позоришь» и призывал спортсменку найти себе нового наставника, раз она не хочет его слушать.





При счете 0:4 белоруске все же удалось взять один гейм, но два следующих она без шансов проиграла и отдала весь сет (1:6).





В стартовом поединке Вера Лапко в трех сетах обыграла представительницу Германии Карину Виттхёфт (№ 100 WTA) — 6:4, 5:7, 6:4, в матче 2-го круга Вера Лапко в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Парментье (№ 50 WTA) — 7:5, 6:2.





Ранее в парном разряде Вера Лапко успешно провела стартовый матч. Белоруска вместе с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой взяли верх над дуэтом Ксения Кнолль (Швейцария) / Ирина Бара (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6. В четвертьфинале Лапко и Минелла сразятся против дуэта Екатерина Яшина (Россия) / Акгуль Аманмурадова (Узбекистан).



