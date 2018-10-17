ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вера Лапко проиграла в четвертьфинале турнира в Люксембурге

18.10.2018 16:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белоруска Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В четвертьфинальном матче Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) в двух сетах проиграла Белинде Бенчич (№ 47 WTA) из Швейцарии — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут, сообщает sport.tut.by
Лапко — Бенчич — 4:6, 1:6
Эйсы 2−6

Двойные ошибки 2−1

Попадание первой подачи 49%-72%

Выигрыш первой подачи 59% (20 из 34) — 71% (27 из 38)

Выигрыш второй подачи 40% (14 из 35) — 67% (10 из 15)

Реализация брейк-пойнтов 0% (0 из 2) — 29% (4 из 14)

Невынужденные ошибки 24−9

Активно выигранные очки 21−27

Все набранные очки 50 из 122 (41%) — 72 из 122 (59%).

Первый сет прошел с заметным преимуществом Бенчич и справедливо завершился в ее пользу.

Начало второй партии выдалось для белоруски провальным (0:4). Не помог и эмоциональный монолог ее тренера Владимира Крука, который несколько раз повторял фразу «Ты меня позоришь» и призывал спортсменку найти себе нового наставника, раз она не хочет его слушать.

При счете 0:4 белоруске все же удалось взять один гейм, но два следующих она без шансов проиграла и отдала весь сет (1:6).

В стартовом поединке Вера Лапко в трех сетах обыграла представительницу Германии Карину Виттхёфт (№ 100 WTA) — 6:4, 5:7, 6:4, в матче 2-го круга Вера Лапко в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Парментье (№ 50 WTA) — 7:5, 6:2.

Ранее в парном разряде Вера Лапко успешно провела стартовый матч. Белоруска вместе с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой взяли верх над дуэтом Ксения Кнолль (Швейцария) / Ирина Бара (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6. В четвертьфинале Лапко и Минелла сразятся против дуэта Екатерина Яшина (Россия) / Акгуль Аманмурадова (Узбекистан).


 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подведены итоги конкурса #Маминаулыбка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика