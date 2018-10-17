Куда пропал Сафарьян после того, как в федерацию пришел Вергейчик?









После того, как Сергей Румас вернул Сергея Сафарьяна в управление белорусским футболом в 2011 году (хотя допустимо и так сказать: после того, как Сергей Сафарьян привел Сергея Румаса в белорусский футбол), долгое время все выглядело так, будто заместитель главнее главного. Именно Сафарьян занимался оперативным управлением АБФФ, пока его босс был поглощен госслужбой и банковскими делами. Именно Сафарьян был спикером по основным вопросам. Именно Сафарьян олицетворял АБФФ. Полномочия у него были соответствующие. С 2015 года первый зампред еще стал и генсеком федерации. Это формально закрепило положение вещей, которое уже сложилось к той поре: уже и по уставу, который Сафарьян педантично чтит, он стал ответственным и за административно-хозяйственные дела, и за финансы.





Однако в мае 2018-го случились серьезные перемены. Новым генсеком АБФФ стал Юрий Вергейчик – «футбольный человек», к тому же многие годы проработавший директором в «Шахтере», и Сафарьян утратил значительную часть полномочий. С весны о самом могущественном клерке Дома футбола почти ничего не слышно, и его самого не слышно тоже. Пламенный оратор пропал с радаров и отмалчивается даже тогда, когда сменщик беспардонно высказывается о столь любимом Сафарьяном женском футболе.





Чем же он сейчас занимается?





Отошел от оперативного управления АБФФ

– На Сергее Вагаршаковиче завязана вся оперативная деятельность федерации, где работает около 80 человек. Наверное, часть вопросов можно делегировать. Но если он так не делает, видимо, на том уровне они не решаются и требуют его вмешательства, – разъяснял Румас функционал зампреда пару лет назад.





После прихода в федерацию Вергейчика Сафарьян продолжает ежедневно ходить на работу, но переехал в другой кабинет Дома футбола. Раньше его рабочее место находилось на третьем этаже рядом с кабинетом Румаса. У руководителей была общая приемная. Сейчас в просторном кабинете рядом с председателем АБФФ обитает Вергейчик. Сафарьяну выделили кабинет поменьше.





Оперативные вопросы АБФФ сейчас решает новый генсек. При этом Сафарьян продолжает вести глобальные проекты, которыми занимался прежде. Например, отвечает за контакты c УЕФА и курирует завершение строительства нового манежа в Минске . К слову, именно при активном участии Сафарьяна у АБФФ появился технический центр.





По-прежнему курирует женский футбол





В июле Вергейчик устроил сексистский скандал. В эфире передачи «Беларусь 5» «Спорт-кадр» генсек заявил, что футбол – не женский вид спорта, и вообще предназначение женщин – рожать. Позже ему пришлось извиниться. Сафарьян никогда бы не позволил себе такого высказывания. Он один из немногих, кто переживает за развитие женского футбола в Беларуси. Заместитель Румаса, который еще в конце прошлого года хотел уменьшить свой функционал в федерации, по-прежнему возглавляет комитет по женскому футболу. Он частый гость на тренировках женских сборных страны. Порой клерк так усердно участвует в процессе, что становится чуть ли не главным тренером. Неудивительно, что Сергея Вагаршаковича частенько можно увидеть на матчах женского первенства страны.





Уже не влияет на судейские назначения

Еще одна зона, за которую Сафарьян отвечал до майской «перестройки». Пару лет назад он был ведущим передачи «Судите с нами» на YouTube-канале федерации. Там менеджер разбирал спорные судейские решения. Кроме того генсек АБФФ участвовал в заседаниях судейской комиссии и имел право голоса при назначении арбитров на каждый тур чемпионата. Итоговую расстановку судей по туру лично утверждал Сафарьян. Сейчас он отошел от этих дел. Судейские вопросы курирует Вергейчик, и он так же, как и предшественник, визирует итоговую раскладку.





Отдалился от сборной





После возвращения в АБФФ в 2011-м Сафарьян регулярно летал за границу с молодежными и национальной сборными. Заместитель председателя изо всех сил помогал футболистам. На тренировках не чурался таскать ворота и расставляться фишки. Во время молодежного Евро, на котором команда Георгия Кондратьева взяла «бронзу», прямо во время занятий бил пенальти Игорю Ковалевичу.





Сафарьян был почти неразлучен с «националкой». По словам Александра Хацкевича руководитель постоянно ездил в одном автобусе с игроками, ел за одним столом с тренерским штабом, участвовал в беседах. Впрочем, менеджер сетовал, что ХАН запрещал руководству федерации присутствовать в столовой во время командных приемов пищи.





Когда сборную возглавил Криушенко, присутствие Сафарьяна в сборной стало еще более ощутимым. Например, год назад он заходил в раздевалку сборной в перерыве матча с Люксембургом.





– Все были в шоке! Я уже потом пошутил: «Кажется, Сергей Вагаршакович что-то перепутал. Мы же не женская сборная страны». Хотя так, как мы играли с Люксембургом, нас было нетрудно спутать. Ну а что можно было сделать в той ситуации? По-моему, такие вещи должен пресекать главный тренер, – описывал эпизод защитник Егор Филипенко.





В последнее время Сафарьян отдалился от главной команды страны и вообще стал реже появляться на футболе. Правда, после недавней победы в Лиге наций над Люксембургом в компании Сергея Румаса и еще одного зампреда Сергея Куницы зашел в раздевалку сборной, чтобы поздравить игроков.





Стал гораздо менее публичным





В последние годы именно Сергей Вагаршакович был главным спикером Дома футбола. Ежемесячно он собирал журналистов на брифинги. Затем перевел общение в онлайн: раз в месяц приглашал в студию болельщиков различных клубов, которые зачитывали вопросы интернет-пользователей. Сафарьян держал ответ.





Кроме того он как мог защищал честь АБФФ. Например, в режиме live баттлил с руководителем Tribuna.com Максимом Березинским и ведущим программы «Время футбола» Николаем Ходасевичем. Практически каждое выступлением менеджера в СМИ вызывало резонанс и собирало десятки комментариев.





После майских перемен в Доме футбола Сергей Вагаршакович ушел в тень и общения с прессой сторонится.







