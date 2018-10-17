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Навальный принял вызов Золотова
Оппозиционер Алексей Навальный записал ответ директору Росгвардии Виктору Золотову, который вызвал его на дуэль после опубликованного Фондом борьбы с коррупцией расследования о коррупции в ведомстве. Обращение Навального опубликовано на его YouTube-канале.
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом
Навальный добавил, что дает Золотову неделю на размышления. «Шлите своих секундантов или что еще вам там не хватает для сатисфакции», — заключил оппозиционер.
Золотов вызвал Навального на дуэль 11 сентября, записав видеообращение на YouTube. Оппозиционер больше месяца не мог ответить, поскольку отбывал административный арест.
В конце августа основанный Навальным фонд выпустил расследование, в котором говорится, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД. Командующим ВВ МВД с мая 2014-го по апрель 2016-го, то есть до образования Росгвардии, был Золотов.
В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые «демпинговали на этапе конкурса». «Дружба народов» на фоне скандала подала в суд на Навального,
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Оппозиционер Алексей Навальный записал ответ директору Росгвардии Виктору Золотову, который вызвал его на дуэль после опубликованного Фондом борьбы с коррупцией...
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