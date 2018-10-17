﻿ Навальный принял вызов Золотова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навальный принял вызов Золотова

18.10.2018 15:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Оппозиционер Алексей Навальный записал ответ директору Росгвардии Виктору Золотову, который вызвал его на дуэль после опубликованного Фондом борьбы с коррупцией расследования о коррупции в ведомстве. Обращение Навального опубликовано на его YouTube-канале.

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

«Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их [дебаты] все равно посмотрят миллионы людей», — сказал он.

Навальный добавил, что дает Золотову неделю на размышления. «Шлите своих секундантов или что еще вам там не хватает для сатисфакции», — заключил оппозиционер.

Золотов вызвал Навального на дуэль 11 сентября, записав видеообращение на YouTube. Оппозиционер больше месяца не мог ответить, поскольку отбывал административный арест.

В конце августа основанный Навальным фонд выпустил расследование, в котором говорится, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД. Командующим ВВ МВД с мая 2014-го по апрель 2016-го, то есть до образования Росгвардии, был Золотов.

В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые «демпинговали на этапе конкурса». «Дружба народов» на фоне скандала подала в суд на Навального, пишет lenta.ru

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционер Алексей Навальный записал ответ директору Росгвардии Виктору Золотову, который вызвал его на дуэль после опубликованного Фондом борьбы с коррупцией...
 
Новости дня
Новости разные
 
На совещании у президента писали все. Что же ценного законспектировали чиновники?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика