Навальный принял вызов Золотова

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»





YouTube-канале , где их [дебаты] все равно посмотрят миллионы людей», — сказал он. «Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом, где их [дебаты] все равно посмотрят миллионы людей», — сказал он.





Навальный добавил, что дает Золотову неделю на размышления. «Шлите своих секундантов или что еще вам там не хватает для сатисфакции», — заключил оппозиционер.





Золотов вызвал Навального на дуэль 11 сентября, записав видеообращение на YouTube. Оппозиционер больше месяца не мог ответить, поскольку отбывал административный арест.





В конце августа основанный Навальным фонд выпустил расследование, в котором говорится, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал крымский мясокомбинат «Дружба народов», который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД. Командующим ВВ МВД с мая 2014-го по апрель 2016-го, то есть до образования Росгвардии, был Золотов.



