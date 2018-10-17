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Штрафы для предпринимателей до 500 базовых с конфискацией
За бизнес без лицензии или с нарушением ее условий
За предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, грозит штраф от 10 до 50 базовых величин – от 245 до 1 225 рублей.
Такие же штрафы грозят за нарушение правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в таких действиях нет состава преступления.
За такое же нарушение индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 до 200 базовых величин – от 245 до 4 900 рублей – с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Также возможно лишение права заниматься определенной деятельностью.
За такое же нарушение юрлицу грозит штраф до 500
За бизнес без госрегистрации
За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, если в этом нет состава преступления, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до 100 базовых – 2 450 рублей – с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также полученного дохода, или без конфискации.
За незаконную предпринимательскую деятельность
Осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, – влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин – от 490 до 1 225 рублей. Возможна также конфискация полученного дохода, а также орудий и средств совершения правонарушения.
За такое же нарушение
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