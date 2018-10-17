Штрафы для предпринимателей до 500 базовых с конфискацией



фото: Myfin.by

За бизнес без лицензии или с нарушением ее условий

За предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, грозит штраф от 10 до 50 базовых величин – от 245 до 1 225 рублей.

Такие же штрафы грозят за нарушение правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в таких действиях нет состава преступления.

За такое же нарушение индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 до 200 базовых величин – от 245 до 4 900 рублей – с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Также возможно лишение права заниматься определенной деятельностью.

За такое же нарушение юрлицу грозит штраф до 500 базовых величин – 12 250 рублей – с конфискацией полученного дохода или без нее.

За бизнес без госрегистрации

За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, если в этом нет состава преступления, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до 100 базовых – 2 450 рублей – с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также полученного дохода, или без конфискации.

За незаконную предпринимательскую деятельность

Осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, – влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин – от 490 до 1 225 рублей. Возможна также конфискация полученного дохода, а также орудий и средств совершения правонарушения.