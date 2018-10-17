ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штрафы для предпринимателей до 500 базовых с конфискацией

18.10.2018 16:18 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Штрафы для предпринимателей до 500 базовых с конфискацией
фото: Myfin.by

За бизнес без лицензии или с нарушением ее условий

За предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, грозит штраф от 10 до 50 базовых величин – от 245 до 1 225 рублей.

Такие же штрафы грозят за нарушение правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в таких действиях нет состава преступления.

За такое же нарушение индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 10 до 200 базовых величин – от 245 до 4 900 рублей – с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Также возможно лишение права заниматься определенной деятельностью.

За такое же нарушение юрлицу грозит штраф до 500 базовых величин – 12 250 рублей – с конфискацией полученного дохода или без нее.

За бизнес без госрегистрации

За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, если в этом нет состава преступления, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до 100 базовых – 2 450 рублей – с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также полученного дохода, или без конфискации.

За незаконную предпринимательскую деятельность

Осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, – влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин – от 490 до 1 225 рублей. Возможна также конфискация полученного дохода, а также орудий и средств совершения правонарушения.

За такое же нарушение индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 20 до 200 базовых – от 490 до 4 900 – с конфискацией дохода, а также орудий и средств совершения административного правонарушения, или без конфискации таких орудий и средств.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси утвердили Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто защитит «надомника»? Кк закон охраняет тех, у кого нет рабочего места
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика