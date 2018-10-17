Тратим резервы. Почему люди продают валюты больше, чем покупают

- После кризиса 2014 года Национальный банк Беларуси проводит достаточно жесткую денежно-кредитную политику, направленную на стабилизацию внутреннего финансового рынка, - рассказал в интервью «АиФ» финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил ГРАЧЁВ. - У каждой медали есть две стороны, вот и у нашей финансовой стабильности, в условиях которой мы по факту живём уже почти три года, тоже есть обратный результат.

По словам эксперта, стабильность финансовой системы гарантировал обменный курс национальной валюты. Мы понемногу отвыкаем от изменения курса на десятки процентов по итогам года, который был характерен для прошлых лет. Вместе со стабильным курсом существенно снизилась (хотя и не прекратилась) инфляция.

- Но достигается это путем жесткого контроля за объемом денежной массы со стороны регулятора и процентной ставкой Нацбанка. Напомним, процентная ставка сегодня - 10%. В течение последних трех лет она поэтапно понижалась с 25% в январе 2015 года до сегодняшнего значения. Широкая денежная масса (ШДМ) при этом меняется очень незначительно: по данным Нацбанка на 01.09.2018 г., значение агрегата М3 составляет 40,318 млрд белорусских рублей, изменение к началу года - всего на 1,18%. С учетом инфляции можно говорить, что ликвидности в обороте даже стало меньше.

Дефицит денег

Таким образом, заключает Михаил Грачев, на внутреннем рынке существует устойчивый дефицит денег, который, по логике, должен покрываться генерированием роста реального сектора.

- Но факты упорно свидетельствуют о том, что денег всё равно не хватает. Более того, есть еще такая проблема, как обслуживание государственного долга. Беларусь регулярно выплачивает основной долг и платит по процентам. Всё как у простых людей: взял - отдавай. Кто брал, под какой процент и зачем вообще это надо было - тема для отдельной беседы, но платить приходится сейчас и, по факту, всем. Потому что основной производственной мощностью в республике остается население. Кто на ферме, кто за рулем, кто в офисе банка или IT-компании - все мы создаем прибавленную стоимость. Карла Маркса с его «Капиталом» еще никто не отменял. Но денег не хватает.

И вот тут на «помощь» государству приходит население с валютными резервами, которые были накоплены в предыдущие годы. Снижение уровня реальных доходов домохозяйств, которое наблюдается после 2014 года при условии сокращения ШДМ, заставляет население сдавать валюту.

Как долго это может продлиться? Ответ очевиден - до тех пор, пока доходы населения не превысят уровень потребления. То есть когда уровень заработной платы и реально располагаемых доходов поднимется до того значения, которое позволит населению вернуться к покупке иностранной валюты.

Но политика Нацбанка в отношении дедолларизации и повышения доверия к национальной валюте может развернуть приоритеты соотечественников в сторону формирования сбережений в белорусских рублях, что само по себе не так уж и противоречит нынешней ситуации. В мире нарастает недоверие к доллару США и американской финансовой системе, поэтому не будет удивительным, если через 10-20 лет слово «доллар» останется только в белорусском фольклоре.

Максим СЕРГЕЕНКО