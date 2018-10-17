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На территории Пинска и Пинского района сегодня проводится Единый день знаний правил дорожного движения

18.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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На территории Пинска и Пинского района сегодня проводится Единый день знаний правил дорожного движения на тему «Фликер – твоя защита на дороге!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

В период проведения Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ГАИ будут проводить выступления в учреждениях образования, направленные на профилактику и предупреждение детского травматизма, использование фликеров в вечернее и ночное время.

На территории Пинска и Пинского района сегодня проводится Единый день знаний правил дорожного движения
Идея создания катафота по одной из версий принадлежит русскому матросу, который сконструировал первое световозвращающее устройство для визуализации плавучих знаков, обозначающих опасности на пути следования судов ночное время суток.

По другой версии, автором идеи в 1934 году стал дорожный рабочий из Великобритании. Звали его Перси Шоу. Как-то ночью, возвращаясь домой в свете фар он увидел блеск двух маленьких огоньков. Рабочий догадался, что это глаза кошки. Он задумался: почему глаза кошки светятся при направлении на них в темноте света. Перси Шоу стал обдумывать – как создать такой прибор. Так были созданы первые катафоты. Изобретатель разместил 50 катафотов вдоль одного из опасных участков дороги, чтобы все увидели их пользу. Когда аварии на этом участке дороги перестали происходить, катафоты стали устанавливать на дорогах по всему миру. Поэтому катафот еще называют «кошачий глаз».

На территории Пинска и Пинского района сегодня проводится Единый день знаний правил дорожного движенияПростейшая разновидность катафота — уголковый отражатель, именно его мы видим на велосипедах и автомобилях. Для объяснения принципов работы уголкового отражателя достаточно школьных знаний из оптики и геометрии. Возьмём в плоскости два перпендикулярных «зеркальных» отрезка, от которых луч отражается по закону «угол падения равен углу отражения».

Катафот данного типа представляет собой множество уголков–ячеек, что обеспечивает увеличение «отражательной силы» устройства.

Один пример — из истории освоения космоса. В 1971 году космический аппарат «Луноход-1» отправился на Луну и оставил на ее поверхности несколько уголковых отражателей. С Земли при помощи телескопа послали туда лазерный луч, и он через какое-то время вернулся обратно.

Так ученые смогли узнать точное расстояние от нас до Луны.

В световозвращающих элементах, при изготовлении пленки для дорожных знаков, используется другой тип катафота. Эти покрытия содержат мелкие шарики, проникая в которые, свет отражается от «задней стенки» шарика, а затем выходит из него наружу параллельно тому направлению откуда пришёл. По сути — тот же эффект, который приводит к появлении радуги в каплях дождя.

Фликер является более современным и совершенным наследником катафотов. Фликером может быть любой предмет с нанесённой на него специальной плёнкой. Плёнка представляет из себя сложное соединение микроскопических линз, преломляющих световой луч в обратном направлении и отражающего алюминиевого слоя. Так же как и у катафотов, у фликеров существует два основных типа линз – это мельчайшие стеклянные шарики и микропирамиды. И в том и другом случае свет от источника падает на поверхность линзы, преломляется, отражается от внутренней поверхности и возвращается к источнику. Этим достигается оптический эффект возвращения светового потока.

Но это все теория, а теперь к практике…

По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.

Световозвращающие элементы (фликеры) повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров.

Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

На территории Пинска и Пинского района сегодня проводится Единый день знаний правил дорожного движения

Располагать отражатели необходимо на руках (на запястьях и предплечьях) и на ногах (на уровне щиколоток). Ширина элементов должна быть не менее 9 см. Взрослому лучше размещать элементы на высоте от 80 см до 1 м от дороги. У ребёнка ростом до 140 см они размещаются на рюкзаке, верхней части рукава, головном уборе. В идеале съёмные и несъёмные световозвращатели надо сочетать. Кстати, наиболее заметны световозвращающие элементы жёлтого цвета.

На территории Пинска и Пинского района сегодня проводится Единый день знаний правил дорожного движения

Дорогие пешеходы! Не пренебрегайте правилами личной безопасности! При движении в темное время суток как в населенном пункте, так и за города используйте световозвращающие элементы. Пусть эта осень останется в вашей памяти, а не память о вас этой осенью.

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