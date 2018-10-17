В Минске Renault въехал в автобус

В Минске легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 18 октября, около 13.45, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Жилуновича. По предварительной информации, 33-летний водитель Renault ехал по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Ванеева и совершил столкновение с автобусом, водитель которого намеревался повернуть налево и пропускал встречный транспорт.





В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали.