Женщина в армии — специалист надежного тыла

Прапорщик Наталья Крагель





В минувшее воскресенье наша страна отмечала замечательный и прекрасный праздник – День матери. По традиции в этот день дети искренне благодарят ту единственную женщину, которая дала им самое главное – жизнь.

В настоящее время посильную лепту в дело защиты Республики Беларусь ежедневно вносят женщины-военнослужащие. Прапорщик Наталья Крагель служит в 2060-й базе хранения и ремонта ВВС и войск ПВО в должности ответственного исполнителя штаба.

В Вооруженных Силах с 2009 года. За это время прошла путь от рядового до прапорщика, никогда не пожалев о своем выборе стать профессиональным военным, имеет 26 поощрений, в том числе и от командования ВВС и войск ПВО.

Ни для кого не секрет, что военная служба не так уж легка, особенно для женщины: ей приходится совмещать тяготы ответственной профессии с ролью матери и любимой жены. Наталья – мама двух прекрасных сыновей. Старшему сыну Захару уже 16 лет, а младшенькому, любимцу семьи Глебу, четыре года.

Несмотря на серьезную нагрузку и занятость на защитных рубежах Отечества, Наталья Степановна понимает, что именно сейчас, как никогда, ее детям необходима любовь и забота, поддержка и внимание, для того чтобы сыновья выросли настоящими патриотами своей Родины. Во многом это ей удается благодаря любви, пониманию и всесторонней поддержке любимого мужа Сергея.

Вот такие они, мамы в военной форме.

Владимир ОПОЛЬКО, подполковник.

Швея Татьяна Щелкова





Только в одной воинской части, а именно 97063 (16-й отдельный полк РЭБ-С) Березовского гарнизона, есть нетипичная для армии должность – швея. И работает на ней прекрасный человек, блестящий специалист своего дела Татьяна Щелкова.

Служба любого солдата начинается с подгонки обмундирования. Не всем подходят стандартные размеры, а армейская выправка должна быть у каждого военнослужащего. Решая эту проблему, многие солдаты по-настоящему оценивают работу военной швеи.

Как бы крепко не забивались гвозди, как бы надежно не наматывалась проволока, но они непременные виновники будущих заплат. Военнослужащий обязан уметь производить мелкий ремонт обмундирования, но никто из них не сделает это так профессионально, как наша Татьяна Брониславовна.

Вот, например, вернулось подразделение из полевого выхода или района учений, и среди десятка палаток обязательно найдется хотя бы одна, которую нужно починить. И Татьяна с присущим ей мастерством сделает это так, что трудно будет найти следы ремонта.

Среди признанных заслуг этой женщины есть ее главная и самая престижная – она замечательная мама троих детей. Старшая дочь Екатерина – студентка второго курса Белорусской сельскохозяйственной академии, будущий агроном, сын Виктор – учащийся 11 класса. Кстати, мечтает быть военнослужащим, как отец. Младшая дочь Ангелина учится в 5 классе.

Татьяна Брониславовна – хранитель семейного очага. Она любит готовить для своей семьи и гостей. Ее скромность, скрупулезность, настойчивость – наглядный пример для подражания. Татьяна в жизни всегда стремится к более высокой степени совершенства. Окончив среднюю школу в г. Пружаны, получила специальность закройщика верхней одежды в ПТУ №26 города Бреста. Затем работала по специальности и, уже будучи матерью троих детей, заочно окончила Барановичский техникум легкой промышленности.

Есть у Татьяны Брониславовны и хобби, для которого трудно выкроить нужное время, – это вышивание бисером. В воинской части, где работает швея, размещены несколько панно, на которых бисером вышит шеврон – нарукавный знак. Вглядываясь в оттенки этого необычного произведения, хочется сделать вывод, что подобное может творить не только мастер, но и патриот своей воинской части. А самой удачной вышивкой бисером Татьяна считает натюрморт «Букет роз», подаренный маме ко дню рождения.

Хвала и честь доброй маме, умелому специалисту и прекрасному человеку Татьяне Щелковой.

Алексей АНАШЕЧКИН, подполковник.