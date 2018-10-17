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Недорогой кроссовер Nissan, который должен появиться и на рынке ТС: первые фото и новые подробности

18.10.2018 17:03 — Разное | Tut.by  
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Компания Nissan показала в Индии кроссовер Kicks в исполнении для местного рынка, дизайнерские скетчи которого были обнародованы в сентябре. Как сообщают российские СМИ, со временем этот «паркетник» должен появиться и в России — он мог бы стать более стильной альтернативой SUV Terrano.


Напомним, что в основу Kicks для индийского рынка легла платформа B0 альянса Renault Nissan, которая сулит выгоду от унификации c Renault Duster и Kaptur и, в частности, предусматривает использование полного привода. Новыми подробностями о «паркетнике» поделились журналисты издания Autocar India, побывавшие на презентации новинки.

От глобального варианта Kicks, который продается, в частности, в Бразилии и Китае, показанный в Индии вариант внешне отличается не так уж сильно (это, например, забранная в мелкую сетку решетка радиатора и переработанный передний бампер с защитным элементом и бутафорскими воздухозаборниками над противотуманками), зато габариты заметно выросли. Так, в длину индийский Kicks растянулся на 4384 мм, что на 89 мм больше исходного «Кикса», автомобиль стал шире (1813 мм) и выше (1656 мм), а также получил удлиненную на 63 мм колесную базу (2673 мм). Дорожный просвет — 210 мм.


В Индии продажи Kicks начнутся в начале следующего года. Официальной информации о двигателях пока нет, но если верить индийским СМИ, на выбор покупателям предложат версии с двумя 1,5-литровыми моторами — бензиновым с отдачей 106 лошадиных сил или 110-сильным дизелем. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика» или вариатор для бензиновых и «автомат» для дизельных машин.

 
 
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