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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5756 человек
18.10.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Гродно и Гродненский район:
Дачный участок с/т «Химик-1» – 1 случай.
Лесные массивы:
Коптевский с/с – 1 случай,
Подлабеньский с/с – 1 случай,
Сопоцкинский с/с – 1 случай,
урочище Пышки – 3 случая.
Лидский район:
Лесной массив д. Островля – 1 случай.
Новогрудский район:
Лесной массив д. Лагодки – 1 случай.
Слонимский район:
Лесные массивы д. Деревная – 1 случай,
д. Кракотка – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5756 человек, в том числе вчера, 17 октября, – 11 человек. Гродно и Гродненский район: Дачный участок с/т...
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