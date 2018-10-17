Хотел зарабатывать и не работать — получилось! Как этот парень живет за счет книг на Amazon



Фото предоставлено автором

Предприниматель из Украины Антон Петренко уволился с высокооплачиваемой работы и занялся необычным бизнесом — он продает книги нон-фикшн (на какую-то популярную тему) через Amazon. Как у него это получается — читайте в нашем материале.

— В детстве, когда родные спрашивали, кем я хочу стать в будущем, я уверенно отвечал: «Туристом!» Взрослые тогда смеялись — а теперь смеюсь я, так как большую часть времени провожу в путешествиях. Но к этому я пришел не сразу.

По специальности я финансист-бухгалтер, и моя карьера неплохо развивалась. В 24 года уже был начальником отдела одной нефтяной компании. Но… что-то не устраивало. Я рискнул, занял денег и, по совету друга, уехал работать в Канаду.

Жизнь на другом континенте не сложилась, провел там год, а гражданство не дали. В 2008 году вернулся в Украину. И снова стал работать в крупных организациях. В итоге дорос до коммерческого директора одной косметической компании, где зарабатывал € 4000 в месяц. Но пришлось забыть не только про долгие путешествия, а про обычный отпуск — времени совершенно не было. Такая жизнь меня не устраивала.



Фото предоставлено автором

Я начал думать, как можно зарабатывать, не работая в офисе, чтобы при этом оставалось много свободного времени для путешествий по всему миру. Но придумать толковую идею и протестировать ее не получалось, мешала постоянная загрузка на работе. Замкнутый круг.

Решил поступить «по фэншую»: чтобы в жизни появилось что-то новое — надо избавиться от старого. И я просто уволился с работы.

«Не пиши больше»

Идея для своего бизнеса пришла необычная — продавать через Amazon… книги. Электронные, печатные, аудио. Последние сейчас, кстати, в тренде.

Эта идея действительно необычная для наших людей — на постсоветском пространстве не привыкли платить за контент. Проще провести часы в интернете в поисках информации, перебрать и отсортировать ее.

Но у американцев другая культура, они привыкли всю работу оценивать по часам. И поэтому для них проще заплатить $ 3 и получить книгу «10 советов, как…», чем провести ночь за просмотром обучающих роликов на YouTube.

Я познакомился с человеком, который уже был в этом бизнесе, купил и прошел у него курс обучения. И решил продать первую книгу, причем написал ее сам. Это было большой ошибкой.

Писал ее на русском, через Google Translate перевел, отредактировал, насколько позволяло знание английского, отправил носителю языка на вычитку. И тот мне сказал: «Не пиши больше».

Ту книгу я все-таки запустил в продажу. Всего ушло 4 месяца, но покупали ее неохотно — хорошо если в месяц выходило $ 15. Это был явно не тот результат, на который я рассчитывал.

Как создаются книги

Начал анализировать, что делаю не так, искать ответы на форумах и в блогах. Купил еще несколько курсов (всего было 4 по обычным и 1 по аудиокнигам) у американских преподавателей. Потратил на это несколько тысяч доллров.

В итоге пришел к тому, что:

1. Важно понять вкусы аудитории (а она отличается от нашей). Хорошо идут небольшие по объему книги — до 50 страниц, с прикладными советами, наподобие «Как пережить развод». Или следить за новостями и ловить хайповые темы. Так, в прошлом году хорошо продавались книги по криптовалютам, но сейчас спрос на них упал. Можно генерировать темы самому, но тут можно легко прогадать. Более надежным будет анализировать, что уже хорошо продается на Amazon, смотреть отзывы на такие книги — и на основе этой информации составлять ТЗ для своих.

2. Написание и редактирование книг нужно поручить фрилансерам. На собственном опыте я убедился, что делать это самому — долго и мучительно:) Есть разные биржи авторов-фрилансеров, например, upwork.com , fiverr.com . Стоимость работы зависит от темы, объема и автора (работа индийцев или филиппинцев обходится дешевле). Диапазон — $ 50−200. Редакторов тоже находим на биржах, вычитка книги обходится $ 20−30.



Примеры книг, которые Антон Петренко продает на Amazoon

Еще заказываю у дизайнера обложку за $ 5−10. Итого на книгу уходят неделя-две и около $ 70.

О продажах

Готовая книга загружается в личный аккаунт-магазин на Amazon. Вот так он выглядит.













Я готовлю сразу несколько вариантов — как правило, для ридера и печати в мягком переплете. Система на Amazon устроена таким образом, что продавец в процессе печати участия не принимает. Если покупатель заказывает бумажный вариант книги, то Amazon сам отправляет ее в типографию.

Что касается аудиокниг, то сейчас я делаю ставку именно на них. Опять же начитывают их фрилансеры, можно выбрать голос, который ее озвучит. Обходится это примерно в $ 50 за час начитки.

Цена на книгу зависит от объема и потенциального интереса покупателей. В среднем полезная литература на Amazon в электронном варианте стоит $ 1−5. Печатные версии стоят дороже — порядка $ 10−15. Причем цену всегда можно менять: если видите, что книга «летит» — можно смело увеличивать ее стоимость на $ 1−2. Интересно, что американцы предпочтут из двух одинаковых книг более дорогую, так как будут уверены, что она лучше.

Успешной считается книга, которую купили больше 50 раз за месяц. Так она принесет больше $ 100. Если $ 20−30 раз — то примерно $ 50. Если книгу купили раз 5 — значит, она «не пошла».

Это если говорить про электронный вариант. С печатными книгами несколько иначе: 100 экземпляров принесут примерно $ 500−800, 20−30 экземпляров — около $ 300. Но все равно, если за месяц ушла всего пара экземпляров — это неудачный пример. То есть затраты у вас одинаковые, но печатный вариант вы продадите дороже.

Сейчас у меня в продаже больше 150 книг, на них удается заработать порядка $ 5000 в месяц.

Что касается получения оплаты, то я пользуюсь международной системой Payoneer, к которой можно привязать карту банка в долларах, евро или некоторых других валютах.

На Amazon множество функций, которые помогают раскрутить продукт и продать его. Этот магазин прекрасен тем, что берет на себя большой кусок маркетинга. Это бесплатные и платные рекламные кампании, email-рассылка адресату, например, с книжными новинками и в зависимости от его вкусовых предпочтений. Даже видео продукта можно сделать — такая функция там тоже имеется.

Но если просто «залить» книгу в свой аккаунт и ничего не делать — продаваться она сама собой не будет. Нужно тщательно продумать:

Продвижение по ключевым словам (мне помогает сервис Merchantwords , KDP Rocket)

, KDP Rocket) Рекламную кампанию AMS внутри Amazon (наподобие контекстной рекламы в поисковиках).

О планах

Сейчас мне уже в кайф не столько наращивать объемы продаж, сколько учить других людей делать это.



Фото из официального аккаунта Антона Петренко в Facebook

Поэтому я запустил свой курс по продажам книг на Amazon. И когда мои студенты тратят на две книги $ 45, а за первый месяц они им приносят почти $ 300 — я получаю куда больше удовлетворения, чем если бы заработал эти деньги сам.

В планах и дальше развивать свои курсы, скоро появятся два новых направления.