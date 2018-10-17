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С работниками Кревского лесничества встретилась информационно-пропагандистская группа

18.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Сегодня, 18 октября, в рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома – начальником райсельхозуправления Сергеем Медзвецкасом встретилась с работниками Кревского лесничества.

С работниками Кревского лесничества встретилась информационно-пропагандистская группа

На повестку дня было вынесено обсуждение четырёх главных тем. С докладом на тему сохранения и развития национальной культуры в Республике Беларусь выступила начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи Анна Джумкова. Рассказав о культурном достоянии нашей страны в целом и Сморгонщины в частности, Анна Владимировна призвала население не оставаться в стороне от культурных событий и быть активными участниками массовых мероприятий, которые регулярно проводятся в нашем городе. 

«Информацию о планируемых мероприятиях всегда можно найти на сайте районной газете «Светлы шлях», - подчеркнула Анна Джумкова.

В рамках единого дня информирования были также затронуты тема социально-экономического развития нашего региона, актуальный вопрос диспансеризации как метода медобслуживания населения. Представители РОЧС, которым также было предоставлено слово, уделили внимание обстановке с пожарами и гибелью людей от них и принимаемых мерах по ее стабилизации.

С работниками Кревского лесничества встретилась информационно-пропагандистская группа

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Сегодня, 18 октября, в рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома –...
 
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