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С работниками Кревского лесничества встретилась информационно-пропагандистская группа
18.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Сегодня, 18 октября, в рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома – начальником райсельхозуправления Сергеем Медзвецкасом встретилась с работниками Кревского лесничества.
На повестку дня было вынесено обсуждение четырёх главных тем. С докладом на тему сохранения и развития национальной культуры в Республике Беларусь выступила начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи Анна Джумкова. Рассказав о культурном достоянии нашей страны в целом и Сморгонщины в частности, Анна Владимировна призвала население не оставаться в стороне от культурных событий и быть активными участниками массовых мероприятий, которые регулярно проводятся в нашем городе.
В рамках единого дня информирования были также затронуты тема социально-экономического развития нашего региона, актуальный вопрос диспансеризации как метода медобслуживания населения. Представители РОЧС, которым также было предоставлено слово, уделили внимание обстановке с пожарами и гибелью людей от них и принимаемых мерах по ее стабилизации.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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Сегодня, 18 октября, в рамках единого дня информирования информационно-пропагандистская группа во главе с первым заместителем председателя райисполкома –...
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