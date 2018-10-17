Подведены итоги конкурса #Маминаулыбка

В Сморгонской ДЮСШ профсоюзов при информационной поддержке газеты «Светлы шлях» на минувшей неделе прошел фотоконкурс «Мамина улыбка».

По словам организаторов, в конкурсе приняли участие более 80 фотографий. Ознакомиться с фотографиями конкурса можно в социальных сетях спортшколы и газеты «Светлы шлях» , а также на сайте спортивного учреждения. Хэштеги для поиска - #Деньматери, #Маминаулыбка.

По итогам конкурса, организаторы отобрали пять финалисток, которые в награду за свои улыбки получили подарки.





Заместитель директора ДЮСШ профсоюзов Елена ИВАНОВА (справа) вручает подарок Терезе ШУЛЬГЕ





Директор спортшколы Елена БАРТАШЕВИЧ (вторая справа) вместе с победительницами фотоконкурса (слева направо): Анной ЧЕРТОВИЧ, Светланой ИВАНИЦКОЙ с дочкой Таисой, Татьяной КУЦАКОВОЙ с дочкой Анной и сыном Владиславом, Алесей МОНЧАК с сыном Артёмом

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.