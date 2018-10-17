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Подведены итоги конкурса #Маминаулыбка
18.10.2018 — Разное | Светлы шлях
В Сморгонской ДЮСШ профсоюзов при информационной поддержке газеты «Светлы шлях» на минувшей неделе прошел фотоконкурс «Мамина улыбка».
По словам организаторов, в
По итогам конкурса, организаторы отобрали пять финалисток, которые в награду за свои улыбки получили подарки.
Заместитель директора ДЮСШ профсоюзов Елена ИВАНОВА (справа) вручает подарок Терезе ШУЛЬГЕ
Директор спортшколы Елена БАРТАШЕВИЧ (вторая справа) вместе с победительницами фотоконкурса (слева направо): Анной ЧЕРТОВИЧ, Светланой ИВАНИЦКОЙ с дочкой Таисой, Татьяной КУЦАКОВОЙ с дочкой Анной и сыном Владиславом, Алесей МОНЧАК с сыном Артёмом
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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В Сморгонской ДЮСШ профсоюзов при информационной поддержке газеты «Светлы шлях» на минувшей неделе прошел фотоконкурс «Мамина улыбка».
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