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Подведены итоги конкурса #Маминаулыбка

18.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В Сморгонской ДЮСШ профсоюзов при информационной поддержке газеты «Светлы шлях» на минувшей неделе прошел фотоконкурс «Мамина улыбка».

По словам организаторов, в конкурсе приняли участие более 80 фотографий. Ознакомиться с фотографиями конкурса можно в социальных сетях спортшколы и газеты «Светлы шлях», а также на сайте спортивного учреждения. Хэштеги для поиска - #Деньматери, #Маминаулыбка.

По итогам конкурса, организаторы отобрали пять финалисток, которые в награду за свои улыбки получили подарки.

Подведены итоги конкурса #Маминаулыбка

Заместитель директора ДЮСШ профсоюзов Елена ИВАНОВА (справа) вручает подарок Терезе ШУЛЬГЕ

Подведены итоги конкурса #Маминаулыбка

Директор спортшколы Елена БАРТАШЕВИЧ (вторая справа) вместе с победительницами фотоконкурса (слева направо): Анной ЧЕРТОВИЧ, Светланой ИВАНИЦКОЙ с дочкой Таисой, Татьяной КУЦАКОВОЙ с дочкой Анной и сыном Владиславом, Алесей МОНЧАК с сыном Артёмом

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В Сморгонской ДЮСШ профсоюзов при информационной поддержке газеты «Светлы шлях» на минувшей неделе прошел фотоконкурс «Мамина улыбка».
 
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