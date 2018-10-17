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Небо питает дух

18.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Небо питает духБлагодаря поддержке прихода церкви Воздвижения Креста Господня г. Свислочи и районной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» посетители отделения дневного пребывания для инвалидов, их родители и члены БелОИ смогли отправиться в туристическую поездку по святым местам Гродненщины. Экскурсия была организована в рамках социального проекта «Зерно духовное».

Маршрут лежал через агрогородок Жировичи и деревню Сынковичи. Сначала посетили Жировичский Свято-Успенский монастырь, который по праву считается духовной визитной карточкой Беларуси. Поклонились чудотворному образу Божией Матери, поучаствовали в молебне, монастырской трапезе, побывали у святого источника, в иконной лавке. Непередаваемые чувства остались у участников поездки и после посещения сынковичской церкви Святого Архангела Михаила – уникального храма с чудотворной иконой Божией Матери «Всецарица». Всех глубоко впечатлили услышанные там истории о чудесном исцелении верующих.

Все было познавательно, но – самое важное – полезно для душевного здоровья. Ведь в местах, наполненных Божией благодатью, забывается мирская суета, появляется удивительное чувство внутреннего равновесия и покоя. Думается, жизненным силам каждого из нас нужна такая духовная подпитка.

 

Наталья ТУРКО.

 
 
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Благодаря поддержке прихода церкви Воздвижения Креста Господня г. Свислочи и районной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» посетители отделения...
 
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