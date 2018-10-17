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Белорусы могут выиграть рекордный джекпот лотереи США - $900 миллионов

18.10.2018 17:34 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы могут выиграть рекордный джекпот лотереи США - 0 миллионов

Джекпот крупнейшей американской лотереи установил новый рекорд. После серии аккумуляций приз США - Мега Миллионы достиг $900 миллионов.

Это второй по величине джекпот за всю историю американских лотерей после нашумевшего джекпота Powerball, сумма которого составила $1,6 миллиарда.

Тираж лотереи Мега Миллионы состоится уже в пятницу, 19 октября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $900 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 3, 45, 49, 61, 69 и «мегабол» 9. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 667 миллионов долларов.

К слову, сразу две популярные лотереи США, Powerball и Mega Millions разыгрывают массивные призы на этой неделе, общая сумма джекпотов этих двух лотерей уже превышает 1 миллиард долларов. Многие приобретают сразу несколько билетов обеих лотерей, в надежде, что один из них принесет удачу.

«Все только и говорят о джекпоте и бегут покупать лотерейные билеты, - отметил Гордон Меденика, директор Mega Millions в специальном пресс-релизе. - Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша.

Американцы любят покупать лотерейные билеты. По данным Североамериканской ассоциации штатных лотерей, за прошлый год американцы потратили свыше $80 миллиардов на лотерейные билеты. Это больше, чем американцы тратят на кинотеатры, видеоигры, книги, музыку и билеты на спортивные мероприятия вместе взятые.


Теперь же, когда джекпот Mega Millions – США достиг $900 миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее. По некоторым оценкам, если приз не будет сорван в эту пятницу, уже на следующей неделе он может перевалить за миллиард!

Как играть в американскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Беларуси так же просто, как если бы вы находились в США.

Достаточно приобрести официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).


Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter.

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. Девушка угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей приза второй категории.

В случае выигрыша лотерейного приза через сайт TheLotter.com, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или третьей категории.

 
 
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Джекпот крупнейшей американской лотереи установил новый рекорд. После серии аккумуляций приз США - Мега Миллионы достиг $900 миллионов.
 
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
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Полымя
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