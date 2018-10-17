Президент провел рабочую встречу с министром иностранных дел

На рабочей встрече с Президентом министр иностранных дел Владимир Макей доложил информацию об итогах работы МИД в сфере внешнеэкономической деятельности. После встречи министр рассказал журналистам:

— Это наша главная задача, которой Президент всегда уделяет большое внимание. В целом тенденция по росту экспорта сохраняется. По итогам года мы выйдем на положительный результат. Хотя есть некоторое замедление темпов роста экспорта. Президентом обращено особое внимание на то, чтобы напрягались все: и регионы, и соответствующие отраслевые министерства, и руководители загранучреждений. Как говорит Президент , в том, что касается исполнения задач по экспорту, по итогам года будет дана оценка каждому руководителю персонально.

Владимир Макей также проинформировал Президента о своем участии во встрече министров иностранных дел стран Евросоюза и «Восточного партнерства». Она недавно прошла в Люксембурге:

— Доложено о документах, которые мы сейчас отрабатываем с Евросоюзом. Это приоритеты партнерства, соглашения об облегчении визового режима и о реадмиссии. В целом есть существенные подвижки по всем документам. Но, к сожалению, не по нашей вине периодически появляются какие-то новые нюансы, которые требуют дополнительного времени для анализа, уточнения и принятия решений. Мы торопиться не будем. Будем спокойно работать над этими документами, исходя из того, что наши национальные интересы должны быть соблюдены. Есть четкая установка Главы государства относительно продолжения курса на развитие нормальных торгово-экономических, политических и гуманитарных отношений с Европейским союзом, который является нашим вторым по важности торгово-экономическим партнером.

Министр также доложил о перспективном графике внешнеполитических встреч и визитов иностранных представителей к нам и визитов Главы государства за рубеж:

— Конец года обещает быть насыщенным. Президенту было доложено детально о подготовке ближайшего международного события — Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25—26 октября в Гомеле. В рамках этого форума планируется подписание ряда соглашений и контрактов на несколько десятков миллионов долларов. Идет активная работа, каких-то нерешенных вопросов нет, и Глава государства поручил организовать это событие на высочайшем уровне.

Еще одно значительное событие ближайшего будущего — проведение в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Она продет 31 октября — 1 ноября. Владимир Макей рассказал:

— Свое участие подтвердил ряд высокопоставленных лиц: президентов, премьер-министров, министров иностранных дел, представителей спецслужб, руководителей аналитических сообществ. Повестка дня очень актуальная. Она строится вокруг вопроса о том, как избежать дальнейшего нагнетания конфронтации, которая сегодня присутствует в регионе.