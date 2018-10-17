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Россия дополнительно перечислит Беларуси более 400 миллионов долларов в качестве пошлин на нефть

18.10.2018 17:14 — Разное | Ежедневник  
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Россия дополнительно перечислит Беларуси более 400 миллионов долларов в качестве пошлин на нефть

Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 млрд российских рублей (более 400 млн долларов) в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы видим, что в связи с ростом цен на нефть возрастают и наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. Дополнительно 27 млрд рублей вносим в бюджет средства на эту цель", – сказал министр.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

По оценке Минфина, общий объем этой субсидии за "перетаможку" в целом оценивается примерно в 2 млрд долларов в год. В сентябре Беларусь заявила, что Россия задолжала бюджету страны за "перетаможку" нефти начиная с июля. В октябре, после переговоров президентов России и Беларуси, Россия перечислила в ее бюджет 263 млн долларов, пишет interfax.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 млрд российских рублей (более 400 млн долларов) в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, заявил первый...
 
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