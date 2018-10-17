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О соглашениях с ЕС, экспорте и зарубежных визитах: Президент провёл рабочую встречу с Владимиром Макеем
18 октября во Дворце Независимости говорили о соглашениях с ЕС, экспорте и визитах. Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.
Он проинформировал Президента о состоянии отношений с Евросоюзом и о работе над совместными документами. Это соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии.
Затронуты и другие вопросы внешнеэкономической деятельности. Александр Лукашенко подчеркнул, что к работе должны подключиться все – регионы, отраслевые министерства и руководители загранучреждений. Каждому по итогу будет дана персональная оценка.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Кроме того, шла речь и о графике международных визитов. Детально обсудили предстоящий Форум регионов Беларуси и Украины. Ожидается, что его итогом станет подписание контрактов на несколько десятков миллионов долларов. Александр Лукашенко поручил провести мероприятие на высочайшем уровне.
Также Владимир Макей доложил главе государства о подготовке встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Участие в этом международном форуме в Минске уже подтвердили ряд высокопоставленных лиц.
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О соглашениях с ЕС, экспорте и зарубежных визитах: Президент провёл рабочую встречу с Владимиром Макеем
18 октября во Дворце Независимости говорили о соглашениях с ЕС, экспорте и визитах. Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с министром иностранных дел...
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