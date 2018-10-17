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Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром

18.10.2018 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошла встреча Президента с руководством Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром

На совещании поднимались и вопросы из экономической сферы, в частности по заработной плате, ценам и занятости. Они на особом контроле в Администрации.

«Честное и справедливое отношение к людям – главное в нашей работе». Александр Лукашенко актуализировал задачи Администрации

Самые серьезные задачи были поставлены в плане контроля, взаимодействия с правительством, работы с документами, которые поступают главе государства.

Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Самые серьезные задачи нам были поставлены в плане контроля, взаимодействия с Советом Министров, отработке документов, которые поступают в Администрацию Президента, а в дальнейшем поступают главе государства. Поэтому, конечно, здесь должно быть полное взаимодействие.

Наталья Кочанова: Администрация должна быть жёстким фильтром

И прежде всего, Администрация должна быть таким жестким фильтром. То есть те задачи, которые ставятся главой государства и вносятся на рассмотрение – то ли это Совет Министров, либо какие-то силовые структуры, либо местные органы власти – все четко должно быть отработано. Проведена экспертиза этих документов прежде, чем предоставить их на рассмотрение главы государства.

 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошла встреча Президента с руководством Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На совещании...
 
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