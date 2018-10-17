В Смолевичском районе водитель внезапно пересек встречку, Fiat врезался в дерево: погиб пассажир

Днем 18 октября на трассе Слобода — Новосады водитель Fiat Palio неожиданно съехал в кювет и наехал на дерево. Он и один из пассажиров попали в больницу, еще один пассажир погиб, сообщает пресс-служба УГАИ Минской области.





Инцидент произошел в 13.30 на 26-м километре трассы, за рулем машины был 32-летний житель Жодино.

«Двигаясь в направлении Минска внезапно через встречную полосу съехал в кювет и наехал на дерево», — рассказал представитель УГАИ Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

В результате погиб пассажир, сидящий сзади справа. Второй, 26-летний парень с переднего сиденья, вместе с водителем получили травмы и попали в больницу. Еще один покинул место происшествия.





Известно, что техосмотр у машины пройден. Инспекторы выясняют причины ДТП и личность погибшего пассажира.