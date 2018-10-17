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Проект "Электронная школа" заработает во всех школах Беларуси в ближайшие 2-3 года

18.10.2018 17:45 — Разное | БелТА  
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Проект "Электронная школа" заработает во всех школах Беларуси в ближайшие 2-3 года
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Электронная школа" заработает во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси в ближайшие 2-3 года. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждаются вопросы финансирования программы "Электронная школа" и ее внедрения во всех школах страны. Их у нас более 3 тыс. Эта работа должна быть проведена в пределах ближайших 2-3 лет", - сказал Игорь Карпенко. Сейчас проект работает в форме эксперимента. До конца 2018 года в систему "Электронная школа" войдет половина учреждений общего среднего образования.

В перспективе планируется все учреждения образования страны замкнуть в единую электронную систему с элементами статистического анализа. "У нас есть концепция развития электронной среды в системе образования, которая должна объединить все учреждения образования в единую систему, включая дошкольное, общее среднее образование, профтехи, средние специальные учебные заведения, вузы. По каждому уровню будет своя специфика", - сказал министр. Так, для школ будет создана единая платформа по электронным дневнику и журналу. Оператором выступит Главный информационный аналитический центр Министерства образования. "Мы готовим серверную площадку, у нас выделено свое облако для сбора и хранения информации. Собственником всей этой информации будет Министерство образования", - сообщил Игорь Карпенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Электронная школа" заработает во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси в ближайшие 2-3 года. Об этом сегодня...
 
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Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
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Светлы шлях
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