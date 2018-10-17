Белоруснефть проведет еще 50 ГРП для Укргазвыдобування за $11,4 млн

Госпредприятие "Белоруснефть" проведет 50 операций по гидроразрыву пласта (ГРП) для АО "Укргазвыдобування" 317,999 млн гривен (с НДС, около $11,4 млн по текущему курсу - ИФ), сообщается в системе ProZorro.

Договор был заключен 4 октября, работы должны быть выполнены до ноября 2019 года.

Как сообщалось, по итогам проведенного в августе аукциона, румынская Tacrom выиграла один лот на проведение 50 ГРП, "Белоруснефть" - два лота по 50 ГРП в каждом. Контракт с Tacrom на 318,7 млн грн. (с НДС) был подписан 17 сентября, ожидается подписание еще одного контракта с "Белоруснефть" на 318,491 млн грн. (с НДС).

Кроме того, в результате проведенных в марте торгов Tacrom одержала победу по одному лоту - на проведение ГРП на 50 скважинах "Укргазвыдобування" за 303,8 млн грн. В свою очередь, "Белоруснефть" победила по другому лоту - на проведение ГРП на 30 скважинах с ценой 182,725 млн грн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.