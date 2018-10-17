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Путин затруднился оценить достоверность сообщений о биологическом оружии в Грузии

18.10.2018 17:45 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не берется судить о достоверности информации о разработке биологического оружия на территории Грузии, но если это так, то это очень опасно.

"Я не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики", - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

"Из того, что я видел... о чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через два-три поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак и крыс цикл достаточно быстрый, во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик", - пояснил Путин.

"Конечно, если это так, то это представляет большую угрозу", - подчеркнул президент.

11 сентября на пресс-конференции в Москве бывший министр госбезопасности Грузии (в 1993-1995 гг.) Игорь Гиоргадзе выступил с утверждением о том, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им. Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении". Минздрав Грузии эти утверждения опроверг.

4 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американцы в лаборатории имени Лугара могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не берется судить о достоверности информации о разработке биологического оружия на территории Грузии, но если это так, то...
 
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Полымя
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