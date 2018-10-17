Беларусь и Россия планируют подписать соглашение о взаимном признании виз в ближайшее время

Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявляет, что Минск и Москва планируют подписать соглашение о взаимном признании виз в ближайшее время. Об этом сообщают " Известия ".

По словам дипломата, документ в настоящее время согласовывается сторонами. Он также подчеркнул, что подписание соглашения создаст правовые условия, которые позволят гражданам третьих стран свободно перемещаться внутри Союзного государства по визе, полученной в Беларуси или России.

Как сообщалось, Беларусь и Россия намерены согласовать межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2018-го и подписать его в 2019 году.

В мае Минск и Москва подписали так называемое малое соглашение о взаимном признании выданных иностранцам виз на время проведения международных спортивных мероприятий: чемпионата мира по футболу, который прошел в России 14 июня - 15 июля, и II Европейских игр, которые состоятся в Минске с 20 по 30 июня 2019 года.