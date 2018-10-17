ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рост ВВП РФ в 2018 году может составить 1,7-1,8% - ЦБ России

18.10.2018 17:20 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Рост ВВП РФ в 2018 году может составить 1,7-1,8%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Краткосрочные прогнозы на конец 2018 и начало 2019 годов указывают на возможное небольшое замедление квартальных темпов прироста ВВП в конце 2018 - начале 2019 годов. Согласно нашим модельным оценкам, это происходит под влиянием относительно слабой динамики опросных показателей в обрабатывающем секторе, которая наблюдается в последние месяцы. Согласно нашим дополнительным расчетам, представленная оценка и краткосрочные прогнозы указывают на вероятный рост ВВП по итогам 2018 г. на уровне около 1,7-1,8%", - отмечается в обзоре.

Официальный прогноз ЦБ по росту ВВП РФ в 2018 году равняется 1,5-2%.

"Опережающий показатель российского ВВП указывает на рост российской экономики в соответствии с потенциалом при вероятном небольшом замедлении роста (с учетом очистки от сезонного фактора - ИФ) в конце года", - ожидают в департаменте ЦБ.

"Индексная оценка роста ВВП на 3-м квартал 2018 г. в сентябре составила 0,4% за квартал (с сезонной корректировкой)", - оценивают очищенный от сезонности рост в ЦБ. В 4-м квартале 2018 года в департаменте ЦБ прогнозируют очищенный рост на 0,35%, в I квартале 2019 года - на 0,3%.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост ВВП РФ в 2018 году может составить 1,7-1,8%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
 
Новости дня
Новости разные
 
Наследный принц Саудовской Аравии может потерять право на престол из-за исчезновения журналиста Хашогги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика