Рост ВВП РФ в 2018 году может составить 1,7-1,8% - ЦБ России

Рост ВВП РФ в 2018 году может составить 1,7-1,8%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Краткосрочные прогнозы на конец 2018 и начало 2019 годов указывают на возможное небольшое замедление квартальных темпов прироста ВВП в конце 2018 - начале 2019 годов. Согласно нашим модельным оценкам, это происходит под влиянием относительно слабой динамики опросных показателей в обрабатывающем секторе, которая наблюдается в последние месяцы. Согласно нашим дополнительным расчетам, представленная оценка и краткосрочные прогнозы указывают на вероятный рост ВВП по итогам 2018 г. на уровне около 1,7-1,8%", - отмечается в обзоре.

Официальный прогноз ЦБ по росту ВВП РФ в 2018 году равняется 1,5-2%.

"Опережающий показатель российского ВВП указывает на рост российской экономики в соответствии с потенциалом при вероятном небольшом замедлении роста (с учетом очистки от сезонного фактора - ИФ) в конце года", - ожидают в департаменте ЦБ.

"Индексная оценка роста ВВП на 3-м квартал 2018 г. в сентябре составила 0,4% за квартал (с сезонной корректировкой)", - оценивают очищенный от сезонности рост в ЦБ. В 4-м квартале 2018 года в департаменте ЦБ прогнозируют очищенный рост на 0,35%, в I квартале 2019 года - на 0,3%.