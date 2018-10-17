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Путин: в концепции России о ядерном оружии нет превентивного удара

18.10.2018 17:12 — Разное | Интерфакс  
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Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, в концепции РФ о ядерном оружии нет превентивного удара, заявил в четверг российский президент Владимир Путин.

"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил он, выступая на Валдайском форуме в Сочи.

В.Путин подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие "только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России".

Глава государства пояснил: суть ядерной доктрины России - "ответно-встречного удара" - в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".

"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал В.Путин, вызвав смех в зале. "Потому что они даже раскаяться не успеют", - добавил он.

 
 
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Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, в концепции РФ о ядерном оружии нет...
 
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