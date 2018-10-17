В Минске открыли колл-центр для тех, у кого проблемы с наркотиками

В Минске начал работать колл-центр для наркозависимых и их родственников, сообщают на сайте МВД. Туда можно круглосуточно обратиться с вопросами по профилактике и лечению наркомании. Хочется верить, что эта инициатива будет полезна.

Колл-центр отрыли на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Всё это проходит в рамках проекта pomogut.by − информационного ресурса для людей, которые столкнулись с проблемой наркомании.

Работает центр круглосуточно и без выходных, доступен по номеру +37517 311-00-00. Организаторы говорят, что на звонок ответят квалифицированные специалисты − представители профильных общественных организаций.

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