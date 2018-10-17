«Корона Техно» подтвердила, что продаст часть магазинов «5 элементу»

16 октября мы писали, что, по слухам, все магазины «Корона Техно» в Беларуси закроются, а их место займёт «5 элемент». Спустя два дня «Корона» наконец прокомментировала эти слухи − и это частично правда. Лишь некоторые магазины отойдут конкуренту − остальная часть продолжит работать в прежнем режиме, пишет «Наша Нiва».

Руководство «Короны» ответило журналистам: «Действительно, мы сдали часть торговых площадей, находящихся в «Короне», «5 элементу» в аренду. Мы считаем, что это выгодно для нас, они считают так же. Нам не нравится, что кто-то пытается залезть к нам в карман, поэтому отметим, что «Корона Техно» − рентабельна, но собственники бизнеса решили, что такой шаг будет ещё выгоднее. Пока что эти планы затрагивают Гродно, Барановичи и Бобруйск: там аренда начинается уже с ноября».

Напомним, сотрудники магазинов «Корона Техно» анонимно рассказывали, что все магазины сети закроются, а им об этом сообщали руководители отделов. Один из дилеров техники и вовсе сказал, что «5 элемент» выкупил «Корону Техно» и проведёт её ребрендинг.