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За Неймара просят космическую сумму

18.10.2018 18:02 — Разное | Партизан  
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Бразильский футболист хочет вернуться в "Барселону", его бывшие одноклубники не против такого поворота событий.


Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В последнее время всё чаще появляются слухи о возвращении Неймара в "Барселону". Каталонское издание Mundo Deportivo утверждает, что бразильцу в Париже не нравится буквально всё: от роли в команде до климата в городе. Футболисту обещали борьбу за победу в Лиге чемпионов и "Золотой мяч", однако он не был даже номинирован на награду. При этом футбольные успехи Неймара затмевает юный Килиан Мбаппе, который в 19 лет забивает не меньше голов и привлекает к себе внимание болельщиков и СМИ, в то время как Неймар больше получает по ногам от соперников.


По данным того же издания, игроки "Барселоны" не считают Неймара предателем из-за ухода в ПСЖ и готовы вновь принять его в команду. При этом масла в огонь подливает информация от Cadena Ser. Это СМИ заявило, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром грядущим летом, такой пункт существует в договоре форварда с командой. Однако, чтобы осуществить трансфер, "Барселоне" или любой другой команде придётся заплатить парижанам 220 миллионов евро — всего на два меньше, чем сам ПСЖ отдал за бразильца в 2017 году, сообщает life.ru

По данным авторитетного футбольного портала transfermarkt.com, стоимость Неймара сейчас составляет 180 миллионов евро. В этом сезоне на счету бразильца 11 голов и четыре голевые передачи в 11 матчах.


 
 
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Бразильский футболист хочет вернуться в "Барселону", его бывшие одноклубники не против такого поворота событий.
 
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Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
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