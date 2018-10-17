Вот она - самая красивая стюардесса в мире





переда ет Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail. Об этомет Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.





Поклонник опубликовал снимок, на котором 24-летняя Майбел Гуо в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Фотография сразу стала вирусной, и многие пользователи пришли в восторг от внешности стюардессы.





«Как мне купить билет на один рейс вместе с ней?» - интересовались одни. «Я бы частенько нажимал кнопку «вызвать стюардессу» во время этого полета», - шутили другие.









Некоторые посчитали такие комментарии неуместными, однако девушка была не против восторженных отзывов о ее внешности. «Я не понимаю, почему все так отреагировали на мои снимки. Но мне было очень приятно читать эти добрые слова», - сказала Гуо.





Она также отметила, что в свободное время занимается танцами и обожает путешествовать по миру. «Я просто хочу быть хорошей бортпроводницей и делать полет других людей комфортнее», - добавила девушка.



