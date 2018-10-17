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Наследный принц Саудовской Аравии может потерять право на престол из-за исчезновения журналиста Хашогги

18.10.2018 17:18 — Разное | Партизан  
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Положение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда пошатнулось в связи с исчезновением журналиста Джамала Хашогги, сообщает Le Figaro.


Мухаммеду ибн Салману могут назначить заместителя Фото: ЕРА 

Давление на Саудовскую Аравию в связи с исчезновением журналиста Джамала Хашогги вынудило королевскую семью искать преемника наследному принцу Мухаммеду ибн Салману аль-Сауду. 

Собеседник газеты рассказал, что "совет мудрецов" (представители семи основных кланов Саудовской Аравии) уже несколько дней проводит совещание при закрытых дверях. Многие эксперты считают, что в результате переговоров могут ввести должность заместителя наследного принца, упраздненную в июне 2017 года, когда Мухаммед ибн Салман стал официальным наследником престола. 

По данным газеты, заместителем наследного принца может стать его младший брат, 30-летний Халед ибн Салман. На прошлой неделе он вернулся из США, где служил послом. Источник Le Figaro в Эр-Рияде рассказал, что назначение младшего брата заместителем наследного принца будет означать, что Мухаммед ибн Салман близок к потере власти. Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста ждала его под зданием 11 часов, но он не вышел. 

В консульстве заявили, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение.  13 октября СМИ сообщали, что часы Хашогги записали его убийство – перед тем как войти в консульство, журналист перевел в режим записи синхронизированные с его телефоном Apple Watch, телефон остался у невесты. 16 октября турецкие правоохранители провели обыск в консульстве. 


Сообщалось, что во время следственных действий были обнаружены "определенные улики", свидетельствующие, что там был убит Хашогги. Как минимум пять человек, которых турецкая полиция подозревает в деле об исчезновении Хашогги, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, писало издание The New York Times. 17 октября Yeni Şafak и Al Jazeera сообщали, что мужчина был убит спустя семь минут после того, как вошел на территорию Генконсульства. 

По данным СМИ, должностные лица в разведке США получают все больше косвенных доказательств того, что к исчезновению журналиста причастен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд. 59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца и министра обороны страны. Он вел собственную колонку в Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей. 


 
 
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Положение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда пошатнулось в связи с исчезновением журналиста Джамала Хашогги, сообщает Le Figaro.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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