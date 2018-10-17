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Сила есть – ума не надо: гродненец за ночь разбил ногами лобовые стекла у 6 автомобилей

18.10.2018 17:09 — Разное | Партизан  
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Водители просят помочь найти хулигана.



Шесть жителей Гродно с улицы Суворова утром обнаружили разбитые лобовые стекла своих автомобилей - кто-то ночью бегал по их машинам и целенаправленно разбивал стекла. На это намекают следы от мужского ботинка, отчетливо заметные на автомобилях.

Светлана - одна из пострадавших. Она показала, во что превратилось стекло ее машины, пишет autogrodno.by.

О силе удара ногой свидетельствует и песок, осыпавшийся с ботинка:

- Мы с соседями обратились в милицию. Следователи работали в наших дворах почти целый день. Очень надеемся, что этого хулигана задержат. Но будем признательны всем, кто хоть чем-то поможет нам выйти на след этого негодяя, - говорит женщина.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 октября (со вторника на среду). Известно, что в 11 вечера машины были еще целыми, а в 7 утра - уже поврежденными.


Автомобили были припаркованы вблизи дома №9 по улице Суворова и домов №№ 14-16 по улице Гданьской. Машины стояли не друг возле друга, а на удалении 30-50 метров.


 
Теги: Гродно
 
 
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