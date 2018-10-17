Зашоренные. Panasonic разработал гаджет для работников оупенспейсов

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Дизайнеры из Panasonic представили устройство Wear Space, которое блокирует периферийное зрение и лишние шумы, помогая сосредоточиться на работе.

Гаджет представляет собой укрытый тканью экран, в который встроены беспроводные Bluetooth-наушники. Его форма позволяет сократить поле зрения примерно на 60%, а наушники со встроенной функцией подавления шумов убирают ненужные звуки вокруг. «Шлем» работает автономно до 20 часов и заряжается через USB-порт, передает РБК .

Цель Wear Space — искусственное создание личного пространства для пользователя, которое поможет ему сконцентрироваться в пространстве офиса или другого места со множеством отвлекающих шумов. Устройство создавалось не для изоляции владельца, а чтобы сообщать окружающим, что он занят.

«Когда человек надевает Wear Space, становится понятно, что лучше его не отвлекать. Мы считаем, это очень важное послание», — говорят дизайнеры. По их мнению, популярность оупенспейсов не оставляет офисным работникам возможности побыть в одиночестве, что порой негативно влияет на производительность.

Разработка этого устройства наводит на мысли об антиутопии. Если Wear Space получит массовое распространение, общество может оказаться в новой реальности, где «зашоренность» превратится в удобный способ избежать контакта с людьми, замечает издание

Wear Space разработано дизайнерами из студии Future of Life, принадлежащей компании Panasonic. Пока что шумоподавляющий шлем официально не относится к продуктам японского производителя и имеет статус прототипа. Создатели Wear Space намерены собрать 15 миллионов фунтов через краудфандинговую кампанию, чтобы выпустить устройство на рынок. Приблизительная стоимость гаджета — 250 долларов.