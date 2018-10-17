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Международный фонд инновационного развития СНГ провел первое заседание

18.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске создали Международный фонд инновационного развития Содружества Независимых Государств. Первое заседание состоялось в ГУ «БелИСА», сообщили в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь.

Фонд был создан для практической реализации решений высших органов СНГ по развитию межгосударственного инновационного пространства. Участники первого заседания приняли регламентирующие документы и план работы по формированию органов и филиалов фонда.

«Новая структура обеспечит формирование новой технологической платформы межгосударственного инновационного сотрудничества полного цикла для масштабного внедрения инновационных разработок», – сообщил директор Международного фонда инновационного развития СНГ Анатолий Гришанович.

Он отметил, что фонд объединит несколько относительно разнородных, но взаимосвязанных в контексте перспективной деятельности, функций нескольких межгосударственных институтов – финансового, экспертного, консалтингового, внедренческого.

«Это позволит сформировать необходимые основы структурного роста и коллективы будущих самостоятельных институтов по основным направлениям деятельности, а также выстроить основы системного взаимодействия между ними», – добавил Гришанович.

29-30 ноября на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах планируется обсудить взаимодействие фонда с национальными органами и организациями, уполномоченными на межгосударственное инновационное сотрудничество.



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Теги: Минск
 
 
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Фонд объединит несколько разнородных, но взаимосвязанных в контексте перспективной деятельности, функций нескольких межгосударственных институтов.
 
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