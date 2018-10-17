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МВД оборудовало сигнализацией более 300 минских учебных заведений
Новости Беларуси. Меры по предотвращению возможных происшествий на территории учебных заведений принимаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так только в Минске Министерство внутренних дел оборудовало тревожной сигнализацией более 300 учебных заведений. Усилена и работа с персоналом, который охраняет здания.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Меры по предотвращению возможных происшествий на территории учебных заведений принимаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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