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МВД оборудовало сигнализацией более 300 минских учебных заведений

18.10.2018 17:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Меры по предотвращению возможных происшествий на территории учебных заведений принимаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МВД оборудовало сигнализацией более 300 минских учебных заведений

Так только в Минске Министерство внутренних дел оборудовало тревожной сигнализацией более 300 учебных заведений. Усилена и работа с персоналом, который охраняет здания.

МВД оборудовало сигнализацией более 300 минских учебных заведений

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Несколько лет назад Департамент охраны МВД начал бесплатно оборудовать учебные заведения тревожной сигнализацией, тревожными кнопками, брать их под охрану. Сегодня в Минске их более 300, которые мы в виде спонсорской помощи оборудовали такими устройствами. В областях поменьше, но и там мы работаем и изыскиваем средства для установки сигнализации.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Меры по предотвращению возможных происшествий на территории учебных заведений принимаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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