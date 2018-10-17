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ЦРУ обнародовало секретный доклад о сексуальной ориентации Гитлера

18.10.2018 18:16 — Разное | Аргументы и факты  
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ЦРУ обнародовало секретный доклад о сексуальной ориентации Гитлера
www.globallookpress.com

ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о личности Гитлера. Документ включает 70 страниц, он был подготовлен антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США. Основой для него послужили данные, полученные от близкого приятеля Гитлера Эрнста Седжвика Ганфштенгля. 

ЦРУ обнародовало секретный доклад о сексуальной ориентации Гитлера Всё пропускал через сердце. Почему Броневой не захотел быть Гитлером

В документе указывается, что Гитлер имел «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму» в молодые годы. Указывается, что лидера нацистской Германии в юности влекло к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу, которого называли «Фройлен Анна» за страсть к переодеванию в женские наряды.

Также в докладе сообщается, что Гитлер жил в течение трехлетнего периода в 1910-1913 гг. в мужском пансионе в Вене, когда рисовал картины. У этого учреждения имелась репутация места, куда престарелые мужчины «приходили в поисках молодых».

При этом автор документа указывает, что у Гитлера была двойная сексуальная ориентация – гомосексуальная и гетеросексуальная одновременно.

Также в рассекреченном докладе имеются данные о детстве Гитлера, его излюбленной пище, музыке и т.д.

 
 
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В документе сообщается, что глава нацистской Германии имел наклонности садомазохиста.
 
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