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ЦРУ обнародовало секретный доклад о сексуальной ориентации Гитлера
18.10.2018 18:16 — Разное | Аргументы и факты
ЦРУ рассекретило
В документе указывается, что Гитлер имел «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму» в молодые годы. Указывается, что лидера нацистской Германии в юности влекло к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу, которого называли «Фройлен Анна» за страсть к переодеванию в женские наряды.
Также в докладе сообщается, что Гитлер жил в течение трехлетнего периода в 1910-1913 гг. в мужском пансионе в Вене, когда рисовал картины. У этого учреждения имелась репутация места, куда престарелые мужчины «приходили в поисках молодых».
При этом автор документа указывает, что у Гитлера была двойная сексуальная ориентация – гомосексуальная и гетеросексуальная одновременно.
Также в рассекреченном докладе имеются данные о детстве Гитлера, его излюбленной пище, музыке и т.д.
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В документе сообщается, что глава нацистской Германии имел наклонности садомазохиста.
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