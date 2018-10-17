ЦРУ обнародовало секретный доклад о сексуальной ориентации Гитлера

ЦРУ рассекретило доклад 1943 года о личности Гитлера. Документ включает 70 страниц, он был подготовлен антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США. Основой для него послужили данные, полученные от близкого приятеля Гитлера Эрнста Седжвика Ганфштенгля.

В документе указывается, что Гитлер имел «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму» в молодые годы. Указывается, что лидера нацистской Германии в юности влекло к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу, которого называли «Фройлен Анна» за страсть к переодеванию в женские наряды.

Также в докладе сообщается, что Гитлер жил в течение трехлетнего периода в 1910-1913 гг. в мужском пансионе в Вене, когда рисовал картины. У этого учреждения имелась репутация места, куда престарелые мужчины «приходили в поисках молодых».

При этом автор документа указывает, что у Гитлера была двойная сексуальная ориентация – гомосексуальная и гетеросексуальная одновременно.

Также в рассекреченном докладе имеются данные о детстве Гитлера, его излюбленной пище, музыке и т.д.