

Смертельная рыбалка: под Солигорском рыбак попал под действие высокого напряжения. Автор: Эдуард Кидяев.

В ГПО «Белэнерго» сообщили, что в Солигорском районе рыбак погиб после поражения током от линии электропередачи.

Стало известно, что трагический инцидент произошел сегодня недалеко от городского поселка Старобин. Работники Слуцких электрических сетей при проведении планового обхода линии 110 кВ после ее отключения увидели обгоревшую удочку. В пресс-службе ведомства заявляют, что несмотря на то, что было предупреждение, рыбак ловил рыбу под линией электропередачи.





Мужчина 1976 года рождения попал под действие высокого напряжения. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение городской больницы. Врачи предприняли попытку спасти мужчину, но он умер от полученных травм.



По факту произошедшего начато расследование.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта БЕЛНОВОСТИ.