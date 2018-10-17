"Смысл создавать условия, если не надеемся на результат". Эксперты - про новую стратегию для предпринимателей

В Беларуси намерены сделать предпринимателей более свободными экономически и увеличить их вклад в социально-экономическое развитие страны. Для этого власти разработали стратегию развития предпринимательства до 2030 года. Каким образом и как скоро документ может повлиять на работу малого и среднего предпринимательства? FINANCE.TUT.BY расспросил экспертов, как они оценивают новый документ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы все напишем красиво, но подписаться под цифрами стремительного роста не готовы»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, который принимал участие в разработке стратегии, рассказывает, что «изначально были прописаны более конкретные параметры и цифры».

— Например, первым этапом планировали улучшить правовое поле и создать задел для будущего стремительного роста малого и среднего предпринимательства, — поясняет Виктор Маргелов. — Однако госорганы отказались подписываться под конкретными цифрами. Смысл создавать условия, если мы не надеемся на результат. Мы все напишем красиво, но подписаться под цифрами стремительного роста не готовы.

По мнению эксперта, «в стратегии должны быть определены индикаторы — критерии текущего состояния и достижения целей, а также методы и формы достижения целевых показателей».

— Условно говоря, сегодня вы зарабатываете 500 долларов, а через три года будете зарабатывать 600. В отношении предпринимателей тоже есть вполне понятные критерии. Например, доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте стране или численность занятых в этом секторе.

При этом эксперт хоть и обращает внимание на некоторые недостатки стратегии, в целом считает ее «системным документом».

— С точки зрения целей и задач развития малого предпринимательства — это действительно комплексный документ, правильно формирующий направление и цели. Чиновники после длительных согласований утвердили пункты и признали, что их надо выполнять. С этой точки зрения стратегия открывает большие перспективы для дальнейшей работы по улучшению деловой среды. Предполагается, что на основании этой стратегии будут писать пакет дорожных карт — то есть план, как ее будут реализовывать, — отмечает Виктор Маргелов. — Но вопрос другой — само понятие «стратегия» в профессиональных кругах должно соответствовать определенным требованиям.

«Бизнес сегодня ждет конкретных шагов от правительства»

По мнению Анатолия Шумченко, председателя общественного объединения «Перспектива», один из главных недостатков принятой стратегии — отсутствие сегментарного подхода к малому и среднему бизнесу.

— Она написана для крупного бизнеса, который развит и чувствует себя хорошо. Мы хотим видеть стратегию, которая на сегодняшний день обусловлена влиянием всех факторов, которые оказываются на малый, средний и крупный бизнес. А так получаются общие фразы, где никакой конкретики — все очень красиво, размыто и в то же время ни о чем.

«Перспектива» будет разрабатывать собственную дорожную карту развития индивидуального предпринимательства по сферам. Например, развитие ИП розничной торговли, сферы услуг или сферы перевозок. По словам Анатолия Шумченко, в дорожной карте «пропишут начальные данные для всех направлений, укажут результаты, которых нужно достичь, и способы их достижения».

— Мы должны создать группы, которые определят для себя цели и задачи, а также будут работать с правительством (группы активистов из числа ИП. — Прим.ред.). Любая стратегия должна обсуждаться с представителями предпринимателей, для того, чтобы прийти к консенсусу в этом вопросе. Бизнес сегодня ждет конкретных шагов от правительства, которые позволят сделать бизнес более уверенным и безопасным, — поясняет Шумченко. — Сегодня уже не стратегия развития нужна, а стратегия спасения индивидуального предпринимательства и розничной торговли".

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