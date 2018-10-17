«Мы не нарушаем закон!» Как изменилась работа маршрутчиков после вступления в силу новых правил





Новые правила автомобильных пассажирских перевозок вступили в силу 12 октября. Глобальных нововведений не произошло, тем не менее некоторым частным перевозчикам пришлось изрядно постараться, чтобы подстроиться под эти изменения.

В новых правилах, в частности, говорится о порядке бронирования мест, продаже электронных билетов, действии контрольно-ревизорских служб в автотранспорте, а также о дресс-коде для самих водителей и о требованиях к состоянию их авто. Все эти правила в первую очередь касаются регулярных междугородных перевозчиков. В Слуцке пока работает всего одна такая частная служба — по временному договору с «Миноблпассажиртрансом» (пока в регионе не пройдет конкурс на определение основного пассажирского перевозчика). На беседу сотрудники фирмы соглашаются, а вот делать фото и представляться не спешат. Мол, зачем привлекать к себе лишнее внимание: как работали, так и продолжаем работать, без лишней шумихи.

— Каких-то острых перемен мы для себя не заметили. Все правила, которые сейчас вступили в силу, мы фактически выполняли и раньше. У нас четко отлаженная система бронирования, продажи билетов. Мы следим за своим внешним видом. Курение в салоне строго запрещено как для водителей, так и для пассажиров, — отмечает водитель-«регулярщик», назвавшийся Сергеем. — Разве что сейчас решаем вопросы с валидаторами и пытаемся разобраться, как будет налажена работа ревизоров на маршруте. Но это мелочи, на которых не хочется заострять внимание. Мы работает строго в правовом поле, нам не надо выискивать лазеек в законе, создавать лишние сложности для пассажиров. Просто нужно качественно выполнять свою работу и нарабатывать клиентскую базу, с чем мы пока успешно справляемся: у нас и цена ниже, чем у конкурентов (4 рубля у регулярного перевозчика против 5 рублей у «нерегулярщиков». — Авт.), и условия мы стараемся создавать не хуже. Плюс на нашей стороне закон.

Такой подход «регулярщиков» к делу вызывает уважение. Но он не мешает активности других маршрутных служб, выполняющих автоперевозки пассажиров в нерегулярном режиме. Их маршрутки, как и прежде, курсируют между Слуцком и Минском практически всегда заполненными – автоперевозки пользуются спросом среди пассажиров, даже несмотря на более высокую цену.

— Езжу с одной фирмой уже более пяти лет, знаю всех водителей, уверен в их профессионализме, в состоянии их автомобилей. Не вижу смысла переключаться на новую службу, пусть даже они и предлагают билеты дешевле на рубль. Эти деньги мне все равно придется потратить на автобус до места, откуда забирают пассажиров «регулярщики», а старые наши маршрутчики заберут чуть ли не из дома. Честно говоря, мне все равно, на каких условиях работают те или иные службы. Важно, чтобы мне как пассажиру оказывали качественную услугу за умеренные деньги, — анализирует ситуацию случчанин Андрей Казак. Ему по долгу службы приходится пользоваться услугами маршрутчиков несколько раз в месяц.





Впрочем, отныне и пассажирам необходимо вникать в особенности работы регулярных и нерегулярных перевозчиков. Тем, кто ездит по рабочим нуждам с «нерегулярщиками», придется забыть о возмещении стоимости проезда: вместо билета маршрутчики теперь могут выдавать только кассовый чек, который не подходит для компенсации командировочных расходов. С тем, что подобный документ не принимает бухгалтерия большинства организаций, столкнулись не только случчане, но и жители Любани и Солигорска.

Сами же водители-«нерегулярщики» уверены: это просто еще один способ помешать им работать.

— Мы не нарушаем закон, а подстраиваемся под существующие правила. Мы нужны людям, у нас сотни постоянных клиентов, которые нуждаются в наших услугах. Как оставить их? — делится мыслями водитель Александр, работник одной из служб нерегулярных пассажирских перевозок. — Мы действуем исключительно в правовом поле. Нам, как «нерегулярщикам», нельзя осуществлять перевозки по конкретному расписанию. Мы этого и не делаем, а возим пассажиров исключительно по предварительному заказу. Но у нас есть один заказчик, на имя которого мы и заключаем договор. Остальные пассажиры — это уже его люди, поименно включенные в список, так что все официально. По каким нуждам люди арендуют автомобиль и в каких отношениях состоят друг с другом — это уже их дело, не наше. Наша задача — оставаться профессионалами и не снижать собственную высокую планку. Главное, чтобы дали возможность нормально работать.

Также водители-«нерегулярщики» сообщили, что невзирая на то, что конкурент предлагает более выгодные условия, снижать цену на проезд в ближайшее время они не собираются.

— Мы против демпинга, за честную конкуренцию. У нас свои клиенты, у «регулярщиков» — свои. Кто работает лучше, покажут время и отзывы пассажиров, — резюмировал водитель нерегулярной маршрутки.

За честный и открытый подход к делу выступает и ГП «Миноблпассажиртранс», единый оператор для пассажирских перевозчиков.

— Наша главная задача — обеспечить безопасное и удобное движение пассажирского транспорта по разным направлениям. Это касается и Слуцка. На сегодняшний день в районе работает один официальный частный перевозчик, остальные пытаются обойти закон через различные схемы. Работать вне правового поля не выйдет, — отметили в ГП «Миноблпассажиртранс».