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Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»
18.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»!
«Интрига»
Качественный европейский СТОК теперь можно приобрести со скидкой до 50%! До вторника 23 октября на акции следующие позиции:
*кроме курток
Напоминаем о большом наличии зимних курток мужских, детских и подростковых! Детские от 39,99! Подростковые 68 руб! Мужские от 66 до 89,99 руб! Есть также куртки от 6 месяцев!
«Секонд ПЛЮС+»
Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).
Наши группы:
ИП Артюшкевич А.М.
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Распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»! Качественный европейский сток До вторника 23 октября можно приобрести со скидкой до 50%!
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