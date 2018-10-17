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Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

18.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»!

«Интрига»

Качественный европейский СТОК теперь можно приобрести со скидкой до 50%! До вторника 23 октября на акции следующие позиции:

  • Детское 0-5 лет (до 116 см включительно) -50%
  • Детское 6-14 лет -30%
  • Женское -30% зима и джинсы/брюки и -50% женское лето и платья!
  • Мужское -30%

*кроме курток

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Напоминаем о большом наличии зимних курток мужских, детских и подростковых! Детские от 39,99! Подростковые 68 руб! Мужские от 66 до 89,99 руб! Есть также куртки от 6 месяцев!

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

«Секонд ПЛЮС+»

  • -50% детское, куртки детские -30%
  • -50% женское и мужское лето
  • -30% на мужское и женское осень/зима.


Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»

Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).
Тел.: +375(29)588-45-45, 8(01795)5-45-55.

Наши группы: 
https://vk.com/sekondplus  
https://vk.com/intriga_sl  
https://vk.com/slutsk1116 

ИП Артюшкевич А.М.
УНП 691 566 610

 
 
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Распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»! Качественный европейский сток До вторника 23 октября можно приобрести со скидкой до 50%!
 
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