Большая распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»





Распродажа в магазинах «Интрига» и «Секонд ПЛЮС+»!

«Интрига»

Качественный европейский СТОК теперь можно приобрести со скидкой до 50%! До вторника 23 октября на акции следующие позиции:

Детское 0-5 лет (до 116 см включительно) -50%

Детское 6-14 лет -30%

Женское -30% зима и джинсы/брюки и -50% женское лето и платья!

Мужское -30%

*кроме курток

























Напоминаем о большом наличии зимних курток мужских, детских и подростковых! Детские от 39,99! Подростковые 68 руб! Мужские от 66 до 89,99 руб! Есть также куртки от 6 месяцев!

















«Секонд ПЛЮС+»

-50% детское, куртки детские -30%

-50% женское и мужское лето

-30% на мужское и женское осень/зима.









Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21 универсама).

Тел.: +375(29)588-45-45, 8(01795)5-45-55.

Наши группы:

https://vk.com/sekondplus

https://vk.com/intriga_sl

https://vk.com/slutsk1116

ИП Артюшкевич А.М.

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