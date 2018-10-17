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В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 — зарабатывал миллионы. Посмотрите на этого парня

18.10.2018 18:17 — Разное | ProBusiness  
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В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 — зарабатывал миллионы. Посмотрите на этого парня
Денис Решанов. Фото из аккаунта @den.reshan в Instagram

В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 заработал миллионы на тех, с кем начинал карьеру. Сейчас Денису Решанову 31, и его группа компаний «Персональное решение» подбирает линейный персонал для крупных предприятий в 8 странах. Ее годовой оборот близок к 1 млрд рублей. Всего санкт-петербургский предприниматель запустил 8 компаний. В интервью с Денисом наш журналист Анастасия Бондарович поговорила о серийном предпринимательстве, выходе из «операционки» и будущем в сфере подбора персонала.

Бизнес Дениса Решанова начался, когда заказов на разгрузку фур стало слишком много для него одного, и он принялся искать дополнительных работников. За первый год он заработал около $ 100 тысяч «чистыми». В 2018 году в базе компании около 10 тысяч работников, из них активных — 10−20%. В день на работу выходит от 1000 до 2000 человек. В 2012 году запустилась франшиза. Компания привлекла 250 франчайзи и работает в 8 странах, в том числе СНГ.

Предприниматель запустил и другие проекты: в 2011 году стал соучредителем портала AskUp.ru (оказывает тьюторские услуги школьникам и студентам), в 2013 запустил онлайн-платформу для подбора low-cost-персонала и поиска работы рядом с домом Yawork.ru и пиццерию PizzaTime. В 2016 сделал по ней франшизу, но позже продал бизнес. В 2014 стал партнером студии дизайна Logomachine.ru. В его портфеле также портал по продаже франшиз Bzzone, строительный бизнес и компания, организующая корпоративы, а также ряд других проектов.

С 2016 года Денис вышел из операционной деятельности всех своих компаний.

О выходе из «операционки» и новых идеях

— Денис, тебе было 29 лет, когда ты вышел из операционной деятельности своих компаний. Мало у кого это получается в таком возрасте. Как это ощущается?

— Первое чувство — пустота. Потом начинаешь думать, искать что-то новое. Но у предпринимателей разные мотивы выхода. Кто-то устал, а кто-то хочет чего-то еще. Я бизнес-полигамный, мне хочется попробовать себя в разных сферах. Я дал себе 3−5 лет на запуск новой компании. Мне хочется выйти на глобальный рынок.

— Все же у очень немногих получается выйти из операционки так быстро. Почему, как ты считаешь?

— Не готов бизнес, не прописаны процедуры. Или предприниматель не умеет делегировать, не готов передавать руль. Боится, что все потеряет. Или бизнес сильно «фаундероцентричный», где все держится на основателе.

— Над чем ты работаешь сейчас?

— Я хочу запустить ИТ-бизнес, связанный с HR tech (технологии в HR. — Прим. «Про бизнес»), автоматизированную базу данных линейного персонала. Я в этой теме 11 лет и понимаю, что большинство процессов, с помощью которых даже наша компания набирает персонал, очень устарели.

Допустим, есть компания KFC — в России это почти 700 ресторанов, в каждом на смене 15−20 человек — 10 000 человек каждый день выходят на работу. Никто не мечтает всю жизнь работать в KFC на кассе. Там гигантская текучка.

В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 — зарабатывал миллионы. Посмотрите на этого парня
Фото с сайта pl-e.ru

Но если будет существовать единая база персонала, то компания быстро выберет замену, и с утра подходящие люди выйдут на работу. В базе будут рейтинги, данные о повышении квалификации, ранжированные списки — лучшие сверху, худшие в конце списка. По сути, это верифицированное резюме. Чтобы защититься от подделок, я думаю запускать ее на блокчейне. Я считаю, что все люди должны быть оцифрованы на предмет их качества работы.

— Мне это сейчас «Черное зеркало» напомнило.

— Меня это в частности вдохновило. Но там лайки были, а здесь объективная оценка: много работодателей, смен. Со временем получится репрезентативная выборка. Представь: студент работает в KFC, и за несколько лет у него накапливается 100 смен, высокий рейтинг. Его он предъявит работодателю, когда пойдет устраиваться по специальности. Допустим, неизвестно, какой из него программист, но что он ответственный — точно.

В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 — зарабатывал миллионы. Посмотрите на этого парня
Скриншот из сериала «Черное зеркало» с сайта pikabu.ru

А дальше я хочу тесты психологические добавить, чтобы подбирать более подходящего сотрудника. Например, работа грузчиком и промоутером одинаково не требует специальных навыков. Но если один из кандидатов — смазливый и общительный, а другой — молчаливый бугай, то с помощью быстрого теста станет понятно, кого куда направить.

— На какой стадии твоя идея?

— Пока что это только идея.

— Представь, что к тебе приходят стартаперы и говорят: «У меня есть что-то похожее, давай ты просто купишь нас». Ты готов купить идею?

— Смотря что предложат, но в принципе готов.

Справка «Про бизнес». Компания «Персональное решение» уже разрабатывала автоматизированные решения для подбора персонала. Например, робот-рекрутер «Сан Саныч» обзванивает людей из базы компании, узнавая, могут ли они выйти на работу. Если человек согласен, то робот напомнит ему о работе в назначенный день звонком. А если он в этот день не ответит, начнет искать замену. Система распознает простые ответы вроде «да» и «нет».

О менеджменте и рынке труда

— Назови главные тренды на рынке труда в России.

— В линейном персонале — дефицит кадров и низкие зарплаты. Людей все меньше, поэтому в Москву и Питер люди едут на вахты. Второе — «обеление» зарплат, потому что недобор персонала колоссальный.

— Как на рынок труда повлияет пенсионная реформа?

— Примерно треть пенсионеров и так работает, но сложно придется тем, кто работал «руками», а не работникам интеллектуального труда. Пенсионеры прекрасно могут справляться с рутинной работой, а уровень зарплатных ожиданий ниже, потому что у них, как правило, нет иждивенцев, ипотек и желания накопить на авто и другие дорогие покупки. Так что на рынке труда они могут потеснить гастарбайтеров. И думаю, на рынке должен появиться сервис поиска работы для пожилых людей рядом с домом.

— Компании на наших рынках часто озабочены сплоченностью и лояльностью коллектива. Даже если это сетевой бизнес — допустим, сеть недорогих кафе хочет сплотить линейный персонал. Как ты считаешь, можно ли привить им лояльность?

— Можно, если штат небольшой. Или если платить выше рынка. Или если у сети распределенное управление — например, множество франчайзи, и каждый из них сам следит за своим персоналом. Но таких примеров мало. Я знаю только Starbucks.

Но в целом лояльность к компании — заблуждение. В первую очередь человек думает о себе: «Что даст компания мне? Какой рост?» Дальше работает принцип взаимного обмена: «Если мне хорошо, буду хорошо работать». Так что основной менеджмент нужно удерживать, а всю «линейку» набирать по контракту, создать большой рынок временной работы.

Нужно дать сотруднику понять, что качество работы в первую очередь сказывается на нем. Как только мы начинаем отслеживать репутацию человека, все меняется. Вспомни сервис в Uber — кондиционерчик, дверь открыть, музыку включить-выключить. Водители это делают не из лояльности к Uber и не из хорошего отношения к тебе, а чтобы клиент поставил высокую оценку.

В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 — зарабатывал миллионы. Посмотрите на этого парня
Фото из аккаунта @den.reshan в Instagram

— Ты видишь ту же тенденцию среди более квалифицированного персонала?

— Тут другие проблемы. Они не на базовом уровне потребностей. Им надо самореализоваться, делать что-то значимое, а не просто зарабатывать на жизнь. Тут тенденции такие: выявление талантов, подбор в команды членов с недостающими компетенциями, определение настроений коллектива. В общем, все для создания крепких команд.

— Перейдем от линейного персонала к менеджерам. Какие у тебя были ошибки в менеджменте?

— Я очень полярный человек в этом смысле — есть очень успешные истории и очень неуспешные. Мне тяжело дается работа со «средними» людьми, с которыми нейтральные отношения. Когда вроде хороший работник, но нет личного контакта.

Например, я был в хороших отношениях с партнером, а теперь мы в судебных разбирательствах. Зато почти весь топ-менеджмент моих компаний вырос внутри них: партнер по «Логомашине» был арт-директором, коммерческий директор «Персонального решения» был менеджером по управлению объектами, а генеральный директор — менеджером по продажам.

— Какие у тебя принципы в найме и управлении людьми?

— Я кучу всего перепробовал, и все полная фигня. Теперь смотрю, насколько мне нравится человек, близок ли по ценностям. Обращаю внимание на критическое мышление. Допустим, я скажу ему: «В глобальном KFC работает 750 тысяч человек». Он может ответить «Прикольно», а может уточнить «Откуда информация?» А я, допустим, от какого-то мужика в метро слышал. Это есть критическое мышление — никому не доверять на слово.

И, конечно, даю испытательный срок под пристальным наблюдением. Если человек умеет планировать, ставить задачи, решать проблемы, если он ответственный, причины ищет в себе — мы сработаемся.

— Недавно я услышала на выступлении одного предпринимателя такую фразу, адресованную специалистам в найме: «Перестаньте работать как наемные сотрудники, работайте на себя», то есть думайте о своей работе как о проекте имени себя, работайте результативно и ответственно, увеличивая свою ценность на рынке труда. Такому сотруднику будет рад и работодатель. Ты с этим согласен?

— Полная ерунда. Это породит разобщенность в коллективе. Решения должны вести к объединению коллектива, а это ведет к единоличничеству. Начнутся вопросы: «А какая мне выгода?» Люди должны думать о создании чего-то большого, великого, видеть свое участие в этом. Мы все хотим стать частью чего-то значимого. В противном случае человек будет думать, сколько он стоит на рынке труда и куда еще может устроиться со своими навыками.

— Как ты в своих компаниях строил эту сплоченность?

—Это вопрос поиска единомышленников. Есть ближний состав — люди, с которыми мы на одной волне. Следующий круг посложнее, его вокруг себя должны создавать сами руководители. Мы смотрим на ценности, наличие любопытства, насколько человек готов работать и отдаваться идее. Желание самореализации должно быть на очень высоком уровне. А с эгоистами тяжело, они всегда на себя одеяло тянут.

О полигамности в бизнесе

— Почему серийным предпринимателем стало быть модно?

— Не знаю. Но на самом деле не особо хорошо, когда предприниматель занимается кучей дел одновременно, ведь нужна фокусировка. Это минус и с точки зрения инвесторов, когда они оценивают его. С другой стороны, много проектов — это отличный бэкграунд.

Просто есть разные типы предпринимателей: есть системные, которые готовы всю жизнь долбить в одну точку. А есть такие, кого сначала «прет», а потом становится скучно. Вот я такой. Но хочу оговориться: серийный предприниматель — это не тот, кто одновременно занимается 10 стартапами. Это тот, кто смог построить успешную компанию, вышел из нее и построил следующую. Это становится видно, что это не удача, а закономерный результат. Например, Павел Дуров сначала создал ВКонтакте, и все говорили: «Скопировал Фейсбук». Но потом он создал Telegram. Хотя и сейчас находятся люди, которые говорят, что он скопировал Whatsapp.

— Ты занимался операционной деятельностью нескольких компаний одновременно. Как распределял время?

— Около 4 лет я тащил 4 компании. Это было крайне неэффективно. В каждом проекте был управляющий, но я плотно участвовал в «операционке». В течение недели я встречался с ними, обсуждал планы, проблемы, ограничения, помогал в найме сотрудников. Одновременное ведение проектов и стало причиной, почему я закрыл несколько из них.

Теперь я считаю, что ответственность надо делегировать полностью. Не процесс, а ответственность за результат. Если ты главный, а твой управляющий — исполнитель, то толку не будет, это просто человек-функция.

В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 — зарабатывал миллионы. Посмотрите на этого парня
Фото с сайта rbc.ru

— Почему ты продал Pizza Time? Какие еще проекты закрыл?

— Оказалось, общепитом нужно заниматься фултайм, жить этим. Плюс нужен особый склад характера — нужно быть прижимистым, жестким контролером, всех гонять. Я так не люблю работать. Еще мы делали свою систему аналитики продаж, но так и не нашли лидера, который будет вести проект вдолгую.

— Как ты считаешь, сколько можно одновременно вести бизнесов, чтобы не «разорвало»?

— Один. Можно быть серийным предпринимателем, но нельзя быть серийным менеджером. Менеджер — это полное погружение. Ты в курсе всего, с людьми постоянно общаешься, проводишь Performance review (обсуждение результатов сотрудника за период. — Прим. «Про бизнес»), изучаешь цели, мотивы. Это управление «на кончиках пальцев». А предпринимательство — это визионерство, возможность видеть рыночную нишу, где пересекаются тренды, где у людей проблемы. Дальше пусть компанию развивает менеджмент. Уже неинтересно.

— Я смотрю, что ты и по жизни многозадачный: пока даешь интервью по скайпу, гулял с собакой, ехал на автомобиле, успел заказать кофе.

— Да, это точно про меня. Когда я гуляю с собакой, часто учу английский либо образовательные ролики смотрю. Но это и минус, когда хочется делать много проектов одновременно. Например, сейчас, возможно, страдало качество вождения. Думаю, нужно уметь расставлять приоритеты. Главное нельзя ни с чем смешивать. А все остальное — вполне.

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В 19 лет он разгружал фуры, а в 20 заработал миллионы на тех, с кем начинал карьеру. Сейчас Денису Решанову 31, и его группа компаний «Персональное решение» подбирает...
 
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