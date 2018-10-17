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Футболистам Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения

18.10.2018 19:12 — Разное | Tut.by  
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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.


Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Кокорину, Мамаеву и еще одному участнику инцидента предъявлены обвинения по двум эпизодам побоев и одному хулиганства. Брату Кокорина Кириллу предъявили обвинения по трем эпизодам побоев и одному эпизоду хулиганства.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ „Побои“ и ст. 213 УК РФ „Хулиганство“ братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», — сказано в сообщении.

8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.

 
 
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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.
 
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Полымя
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