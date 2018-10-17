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Футболистам Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве,
Кокорину, Мамаеву и еще одному участнику инцидента предъявлены обвинения по двум эпизодам побоев и одному хулиганства. Брату Кокорина Кириллу предъявили обвинения по трем эпизодам побоев и одному эпизоду хулиганства.
«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ „Побои“ и ст. 213 УК РФ „Хулиганство“ братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», — сказано в сообщении.
8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала
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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.
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