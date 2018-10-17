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В горгазе меняются номера телефонов

18.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В горгазе меняются номера телефонов

С 22 октября будет производиться замена номеров стационарных телефонов ПУ «Волковыскгаз».

Список новых номеров:

Приёмная, директор - 91889

Приёмная, главный инженер - 90796

Аварийно-диспетчерская служба (заказ баллонов) - 94444

Служба  режимов  газоснабжения  и  учёта  газа  (абонентный  отдел)  -

 99275,99276, или короткий номер 162

Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования - 92376

Служба ремонтно-восстановительных работ и врезок - 98302

Производственно-технический отдел - 91102

Служба транспорта, энергетики и доставки сжиженных углеводородных газов - 99410

 
 
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С 22 октября будет производиться замена номеров стационарных телефонов ПУ «Волковыскгаз». Список новых номеров: Приёмная, директор -...
 
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