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В горгазе меняются номера телефонов
18.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
С 22 октября будет производиться замена номеров стационарных телефонов
Список новых номеров:
Приёмная, директор - 91889
Приёмная, главный инженер - 90796
Аварийно-диспетчерская служба (заказ баллонов) - 94444
Служба режимов газоснабжения и учёта газа (абонентный отдел) -
99275,99276, или короткий номер 162
Служба по обслуживанию внутридомового газового оборудования - 92376
Служба ремонтно-восстановительных работ и врезок - 98302
Производственно-технический отдел - 91102
Служба транспорта, энергетики и доставки сжиженных углеводородных газов - 99410
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С 22 октября будет производиться замена номеров стационарных телефонов ПУ «Волковыскгаз». Список новых номеров: Приёмная, директор -...
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