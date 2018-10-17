Лукашенко: Справедливость к людям и дисциплина – прежде всего

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством администрации президента актуализировал задачи, стоящие перед этим госорганом. Глава государства подчеркнул, что главное в работе – честное и справедливое отношение к людям и привел в пример россиян.

«Самый важный вопрос, к чему обратились россияне сегодня – это вопрос не сильной власти, не оружия, не экономики, а вопрос справедливости сегодня востребован. И он находится на первом месте у россиян. Мы с вами давно уделяем внимание именно этому вопросу. И в основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости», – сказал Лукашенко.

Лукашенко также настоял на дисциплине, четком и своевременном выполнении всех задач и поручений, а также постоянном совершенствовании кадровой политики на всех уровнях.

Президент подчеркнул, что задача администрации – быть монолитным экспертным центром. При этом, по его словам, нужно иметь в виду разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими госструктурами. «Вы должны заниматься своим делом», – призвал Лукашенко.

Еще одним важным направлением деятельности администрации президента глава государства назвал экспертно-правовую работу и координацию деятельности госорганов в сфере права.